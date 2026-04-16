Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Glumac iz 'Divljih pčela' u intervjuu za školski list otkrio kako se nosi sa slavom, kakva je atmosfera na setu i koje uloge priželjkuje

Glumac Ivan Barišić, kojeg gledatelji prate u seriji 'Divlje pčele', dao je intervju za digitalni školski list VII. gimnazije '7dma', a razgovor je vodila učenica Sara Petrović. U opuštenom, ali iskrenom razgovoru progovorio je o životu nakon što je postao prepoznatljivo lice, svakodnevici na setu, ali i o željama koje ga i dalje vode kroz karijeru.

Slava ga nije promijenila, ali donosi oprez

Iako priznaje da se njegov život promijenio otkako je postao poznat, Ivan ističe kako je ostao isti. "Dosta se dobro nosim s tim što sam postao javna osoba, i dalje sam isti Ivan kao i prije serije", rekao je, no otvoreno priznaje i drugu stranu medalje. Danas, kaže, mora biti oprezniji nego prije jer "moram uvijek paziti što govorim i s kime razgovaram, jer nikada ne znam jesu li upaljene kamere". Ipak, popularnost ima i svoje prednosti - primjećuje kako mu ljudi sve češće spontano prilaze i nude pomoć u svakodnevnim situacijama.

Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: Matea Smolčić Senčar

Nikola mu je blizak, ali privatno je drugačiji

Govoreći o svom liku Nikoli, Barišić priznaje kako među njima postoje sličnosti, ali i važne razlike. "Sličan sam Nikoli, isto sam romantičan kao i on", kaže, no odmah dodaje kako je u stvarnom životu ipak drugačiji: "S druge strane odgovorniji sam od njega, nisam razmaženo derište kako bi neki rekli za njega." Upravo ta kombinacija osobnog i glumačkog iskustva pomaže mu u građenju uvjerljivog lika koji gledatelji rado prate.

Set kao spoj rada i zabave

Iza kamera, kaže, vlada atmosfera koja balansira profesionalnost i opuštenost. "Atmosfera je odlična, i radna i zabavna, ekipa je jako zanimljiva", ističe, dodajući kako su kolege prizemni i pristupačni. Upravo zbog toga, snimanja nisu samo posao nego i prostor za stvaranje prijateljstava. "Sprijateljio sam se s velikim brojem glumaca sa seta", priznaje, naglašavajući koliko mu znači dobra energija među ekipom.

Lidija Penić Grgaš i Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Izjava koja je nasmijala

Najviše pažnje privukao je njegov odgovor na pitanje o zamjeni uloga. Bez razmišljanja otkrio je svoje želje: "Htio bih glumiti Tomu Domazeta, volio bih biti u ulozi Teodore i opaliti šamar Jakovu." Ova iskrena i pomalo duhovita izjava brzo je privukla pažnju jer jasno pokazuje koliko prati rad kolega i koliko se uživio u svijet serije.

Od dječačkih snova do karijere bez plana B

Ivan otvoreno govori i o svom putu prema glumi, koji je započeo još u djetinjstvu. "Oduvijek sam htio biti glumac, od neke šeste godine", prisjetio se, objašnjavajući kako je kroz gledanje televizije shvatio da ga upravo taj poziv najviše privlači. Nakon školovanja u Münchenu vratio se u Hrvatsku gdje danas aktivno gradi karijeru, bez ikakvog "rezervnog plana". "Nisam imao plan B", priznaje, što dodatno pokazuje koliko je bio siguran u svoj izbor.

Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: Matea Smolčić Senčar

Pogled prema budućnosti i poruka mladima

Kad je riječ o budućnosti, vidi se na domaćoj sceni, u serijama i filmovima, a već sada radi na novim projektima. Ipak, možda najvažniji dio intervjua je poruka koju šalje mladima koji tek razmišljaju o glumi: "Nemojte odustajati, radite na zanatu, čitajte knjige, gledajte filmove... ne postoji neki određeni put." Upravo tom porukom zaokružuje svoju priču – iskreno, motivirajuće i bez uljepšavanja. 'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

