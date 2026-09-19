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Divlje pčele

Ivan Barišić za RTL.hr o Nikoli Vukasu: 'Htio sam da njegov pad gledatelje što više boli'

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili

RTL.hr
19.09.2026 11:00

Iako ga danas svi znaju kao šarmantnog Nikolu Vukasa, Ivanov put do te uloge bio je sve samo ne očekivan. Glumac Ivan Barišić je otkrio kako se izvorno prijavio na audiciju za potpuno drugi, znatno manji lik. "Ja sam originalno išao za ovog Josipa Vukasa koji gine u petoj epizodi. Kad sam iz Njemačke išao u Hrvatsku na audiciju, mislio sam si: 'Dobro, idem, pet epizoda, čisto da nešto u Hrvatskoj radim'. Mislio sam da će to biti sitno", prisjetio se Barišić.

Ivan Barišić, Spill The Tea
Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Pravi šok uslijedio je tek kad je stigao na probu kostima, uvjeren da će glumiti Josipa. "Došao sam spreman glumiti Josipa. Kažem ja kostimografkinji da sam tu za Josipa, a ona meni: 'Kako? Nema te na listi'. Ja mislim, što se događa, dolazim iz Münchena, a mene nema", kroz smijeh priča glumac. Ubrzo je saznao istinu: "Ne, ne, ti si Nikola. Pa to je jedan od glavnih likova!"

Svega nekoliko minuta prije same audicije morao se pripremiti za potpuno novu ulogu. Iako mu se svidjela ideja "princa na bijelom konju", kreativna producentica odmah ga je pripremila na ono što slijedi. "Rekla mi je: 'Svi će te voljeti, bit ćeš super, svi će te obožavati, a onda će te svi mrziti. Bit ćeš najgori.' Ja sam rekao: 'Odlično, super, jedva čekam!'"

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

'Oboje smo htjeli taj posao'

Jedna od glavnih tema razgovora bila je izvanredna glumačka kemija koju dijeli s kolegicom Lidijom Penić Grgić u seriji 'Divlje pčele'. Mnogi gledatelji su uvjereni da se takva povezanost ne može odglumiti, no Barišić je otkrio da se on i Lidija prije snimanja uopće nisu poznavali. Upoznali su se tek u zadnjem krugu audicije.

"Oboje smo htjeli taj posao, kao ajmo sad stisnuti'", prisjetio se. Na pitanje može li se kemija odglumiti, glumac je dao neočekivan, ali iskren odgovor. "Ja mislim da ako oba glumca znaju zanat, da. Evo, ja mislim da kad bi meni rekli da moram s ovom čašom kemiju imati, da bi nakon mjesec dana snimanja imao kemije i s ovom šalicom."

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Dodao je kako postoje brojne priče o glumačkim parovima koji su se mrzili na setu, a publika je mislila da među njima frcaju iskre. Svoj uspjeh s Lidijom pripisuje isključivo profesionalizmu i glumačkom zanatu. "Znao sam što čeka gledatelje pa sam htio taj pad od Nikole napraviti što bolnijim. Znao sam da će ih sve još više boljeti", objasnio je svoju motivaciju da početnu ljubavnu priču učini što slađom i uvjerljivijom.

Najmanje romantična stvar na svijetu

Barišić se dotaknuo i teme snimanja intimnih scena, ističući da je i tu ključan dobar odnos s partnericom. Budući da je s kolegicama iz serije, Lidijom Penić Grgić i Lidijom Kordić, izgradio čvrsto prijateljstvo, takve scene su odrađivali "kroz zezanciju, bez ikakvog problema".

Ivan Barišić, Spill The Tea
Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Ipak, demistificirao je ideju da su takve scene romantične. Opisao ih je kao jednu od tehnički najzahtjevnijih i najmanje romantičnih stvari koje glumac može doživjeti. "Ljudi kažu: A možda su se zaljubili, morali su se ljubiti na setu'. To je najneromantičnije nešto što čovjek može doživjeti", rekao je Barišić. "Istodobno dok se mi moramo poljubiti, tu je jedna kamera, tu je druga, tu je jedan mikrofon, tu je ovaj iz rasvjete... i čuješ redatelja kako ti, dok si još gore, govori: Okej, sad nagni glavu desno... a sad zatvori oči malo više lijevo, ok, ajde vrati nazad'."

Na kraju, zaključio je, sve se svodi na tehničku izvedbu. "To dosta mehanički bude na kraju. Nije to da nas zatvore u neku sobu i kažu ajde, ljubite se'. Ne, ne, nije tako."

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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