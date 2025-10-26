'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!
Ivan Barišić za RTL.hr o ulozi Nikole Vukasa u 'Divljim pčelama': 'I ja sam romantičan kao Nikola i uvijek se borim za ljubav'
Mladi glumac utjelovljuje jednog od najintrigantnijih likova nove RTL-ove serije - Nikolu Vukasa, mladića koji se usuđuje suprotstaviti ocu i boriti za ono što voli. Otkrio nam je što mu je zajedničko s Nikolom i zašto je uživao u snimanju
Zavodnik večeri! Antonio Agostini zasvirao violinu na promociji 'Divljih pčela' - pogledajte video!
Glavni antagonist serije 'Divlje pčele' za RTL.hr: 'U percepciji - on je zlo'
