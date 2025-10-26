Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ivan Barišić za RTL.hr o ulozi Nikole Vukasa u 'Divljim pčelama': 'I ja sam romantičan kao Nikola i uvijek se borim za ljubav'

Mladi glumac utjelovljuje jednog od najintrigantnijih likova nove RTL-ove serije - Nikolu Vukasa, mladića koji se usuđuje suprotstaviti ocu i boriti za ono što voli. Otkrio nam je što mu je zajedničko s Nikolom i zašto je uživao u snimanju

RTL.hr
26.10.2025 11:00

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

ivan barišić divlje pčele voyo nikola vukas
Divlje pčele

Zavodnik večeri! Antonio Agostini zasvirao violinu na promociji 'Divljih pčela' - pogledajte video!

Divlje pčele

Glavni antagonist serije 'Divlje pčele' za RTL.hr: 'U percepciji - on je zlo'

Moglo bi te zanimati

Bili smo na setu nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'! 'Ovo je jedna grandiozna priča, očekujte jako puno iznenađenja'

Antonio Agostini za RTL.hr o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Privilegiran sam'

Arija Rizvić kakvu još niste vidjeli: 'Za svog muža učinit ću sve!'

Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

Roditelji i sestra Luke Modrića bili na predstavi Arije Rizvić u Zadru: 'Bilo je jako emotivno i velika mi je čast'

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'