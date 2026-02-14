Ivan Barišić za RTL.hr otkrio što čeka Nikolu u 'Divljim pčelama', a za Valentinovo ima poseban plan

U kratkom razgovoru, popularni glumac Ivan Barišić, kojeg gledatelji prate u ulozi Nikole Vukasa, otkrio nam je u kojoj je fazi njegov lik, kako će provesti Dan zaljubljenih te što misli o susretima s vjernom publikom

Na Danu otvorenih vrata seta 'Divljih pčela' nismo mogli zaobići Ivana Barišića, glumca kojeg gledatelji prate kao Nikolu Vukasa, lik koji prolazi možda i najveću transformaciju dosad. U razgovoru za RTL.hr otkrio nam je kako Nikola napokon izlazi iz sjene roditelja i postaje samostalan, ali i kako će on osobno provesti Valentinovo. Spoj obiteljske drame na ekranu i romantike u privatnom životu pokazuje da je iza kamere priča ipak puno nježnija.

Više nije mamina i tatina maza

Ivan je s velikim entuzijazmom progovorio o razvoju svog lika, Nikole, koji prolazi kroz značajnu transformaciju. "Trenutačno mi je zapravo jako zanimljivo glumiti Nikolu jer više nije samo mamina i tatina maza", započeo je Barišić, pazeći da ne otkrije previše detalja iz nadolazećih epizoda. Naglasio je kako njegov lik napokon odrasta i preuzima stvari u svoje ruke. "Sada postaje pravi muškarac. U seriji se bori još više nego ikad protiv svog oca", dodao je, dajući naslutiti da gledatelje očekuju uzbudljivi i dramatični zapleti.

Romantični bijeg za Valentinovo

S obzirom na to da se bliži Valentinovo, zanimalo nas je kako će ga provesti sa svojom zaručnicom Monikom. Ivan nam je s osmijehom otkrio svoje planove. "Sutra letim za München", kazao je. Njihovi planovi za Dan zaljubljenih zvuče idilično i opušteno. "Skuhat ćemo nešto fino, malo se prošetati, a navečer ćemo gledati 'Gospodina Savršenog'", podijelio je s nama glumac, otkrivajući simpatičan detalj iz njihovog zajedničkog života. Iako detalje o vjenčanju i dalje drži za sebe, na upit o datumu samo se zagonetno nasmiješio. "Neka to bude iznenađenje za sve nas", kratko je poručio, dajući do znanja da će on i njegova zaručnica te sretne vijesti podijeliti s javnošću kada za to dođe vrijeme.

Susret s publikom je neprocjenjiv

Ivan se osvrnuo i na nevjerojatnu podršku koju dobiva od publike. Istaknuo je kako je jedno čitati pisane komentare na internetu, a sasvim drugo iskustvo kada obožavatelji priđu uživo. "Druga je stvar kad uživo ti ljudi dođu i hoće te zagrliti, reći da si im super... To je uvijek super za čuti i vidjeti", rekao je Barišić. Iskreni zagrljaji i lijepe riječi za njega su potvrda dobro obavljenog posla. "Stvarno imamo odlične gledatelje, odlične fanove, bolju ekipu nismo mogli ni zaželjeti", zaključio je zahvalno. Nakon ugodnog razgovora, Ivan Barišić vratio se druženju s obožavateljima, ostavivši dojam prizemljenog i simpatičnog mladog glumca koji podjednako uživa u glumačkim izazovima i trenucima koje provodi sa svojim najbližima. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

