Divlje pčele

Ivica izbacio sina Jakova iz kuće: 'Jesi ti skroz poludio?'

Do eskalacije je došlo kada se Jakov suprotstavio ocu s teškim optužbama vezanim za nedavnu nesreću u kojoj je Kate zamalo izgubila život

RTL.hr
27.04.2026 20:40

Jakov je iznio uznemirujuće informacije, tvrdeći da je Stipan svjedok koji je vidio Teodoru na mjestu događaja, što baca novo svjetlo na cijeli slučaj u seriji 'Divlje pčele'.

Sumnje koje su zapalile fitilj

"Što tebi nije uopće sumnjivo? Sama činjenica da su ljudi vidjeli Teodoru kako se mota oko mjesta gdje je Kate skoro poginula," argumentirao je Jakov, očajnički pokušavajući uvjeriti oca u ozbiljnost situacije i potaknuti ga da preispita svoje povjerenje. Njegove riječi, međutim, nisu naišle na razumijevanje.

Očev bijes i nepokolebljiva obrana

Umjesto da sasluša sinovljeve brige, Ivica je optužbe dočekao s nevjericom i otvorenim bijesom. Njegova reakcija bila je eksplozivna, a sinovljeve riječi doživio je kao napad i ludost.

"Jesi ti skroz poludio? Kakvo je to ponašanje? Za šta Teodoru optužuješ?" grmio je Ivica, odbijajući i pomisliti da bi u Jakovljevim sumnjama moglo biti istine. Njegov zaštitnički stav jasno je pokazao da neće dopustiti da ikakva ljaga padne na Teodoru, čime je stvorio nepremostivi jaz između sebe i sina.

Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Dosta mi je, neću više čuti ni riječ o tome!"

Kako je Jakov ustrajao, pokušavajući doprijeti do oca, Ivičina tolerancija potpuno je nestala. Odlučno je prekinuo svaku daljnju raspravu, ne ostavljajući prostora za dijalog.

"Neću više čuti ni riječ o tome u ovoj kući! Je li ti jasno?" povikao je, dajući do znanja da je za njega tema zatvorena. Ovim je riječima zapečatio sudbinu njihovog odnosa, barem za tu večer.

Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL
Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Konačni raskol: "Vrati se kad dođeš pameti"

Kulminacija sukoba bio je šokantan trenutak kada je Ivica pokazao Jakovu vrata. U potpunoj nevjerici, Jakov je jedva uspio izustiti: "Ti mene izbacuješ van?", ne shvaćajući da je otac spreman ići tako daleko. Ivičin odgovor bio je hladan i konačan. Poručio mu je da se u kuću može vratiti tek "kad se sjetiš pameti", čime je potvrdio svoju odluku.

Ovim činom obiteljski raskol postao je bolna stvarnost. Jakov je ostao sam, izbačen na ulicu, dok je obitelj Vukas potonula u još dublju krizu, s odnosima narušenim možda i nepopravljivo. Pitanje koje ostaje jest može li se ovaj duboki jaz između oca i sina ikada premostiti i hoće li istina, zbog koje je sve i počelo, ikada izaći na vidjelo.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

