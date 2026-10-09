Ivica na rubu snaga, tvrdi da više ne viđa Josu, ali pokojni sin i dalje je uz njega

Svakodnevica u bolnici za Ivicu postaje sve teža, a liječnici ne odustaju od svojih metoda. Podvrgnut je terapiji elektrošokovima, što dodatno iscrpljuje njegov organizam. Liječnici provode invazivna testiranja, a glavno pitanje ostaje njegov odnos s pokojnim sinom.
Doktor ga redovito uvjerava da je sve to za njegovo dobro, unatoč očitoj boli i panici kroz koju Ivica prolazi. Zastrašujući krici iz ordinacije svjedoče o težini postupaka kojima je svakodnevno izložen.
Bolna pitanja o obitelji
Tijekom jednog od razgovora s psihijatrom, Ivica je djelovao smireno. Pričao je o tome kako je dan lijep, kako čuje ptice i uživa u prizoru goluba koji mu svakog jutra dolazi pod prozor.
Situacija se brzo promijenila kada je doktor skrenuo temu na njegovog pokojnog sina Josipa. Psihijatar ga je podsjetio na njegove ranije tvrdnje da često viđa Josipa i razgovara s njim u bolničkoj sobi.
Na pitanje posjećuje li ga sin i dalje, Ivica je odgovorio vrlo emotivno, naglasivši da će Josip biti u njegovom srcu dok god diše. Zatim je odlučio pribjeći lažima kako bi se zaštitio od dodatnih terapija.
"Više me ne posjećuje doktore. Valjda ima pametnija posla", izjavio je Ivica kroz šalu, uvjeravajući liječnika da se njegovo stanje popravilo. Međutim, stvarna situacija u ordinaciji bila je potpuno drugačija. Dok je izgovarao te riječi, Ivici se Josip jasno pričinjavao kako stoji neposredno kraj doktora. Njegov sin mu je u tom trenutku šaputao što točno treba reći kako bi prevario medicinsko osoblje i izbjegao nove kazne.
Njegova borba s vlastitim umom i okrutnim bolničkim sustavom i dalje traje. Ostaje za vidjeti hoće li mu ikada biti bolje te hoće li mu mentalno stanje dozvoliti da liječenje nastavi kod kuće.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.