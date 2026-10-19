Ivica napokon može kući! Vijest o njegovu povratku izazvala veliko veselje

Vijest o povratku Ivice Vukasa iz psihijatrijske bolnice odjeknula je Vrilom i donijela veliko olakšanje obitelji. Sretne vijesti javljene su telefonom ravno u gostionicu kod Karmele, gdje se već uveliko slavilo i nazdravljalo

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Runda za cijelu kavanu

Taman kada je Marko Vukas došao u kavanu i odlučio počastiti sve prisutne na svoj račun povodom nadolazeće ženidbe, stigao je poziv koji je dodatno podigao raspoloženje. Liječnička komisija donijela je konačnu odluku i Ivica Vukas napokon može ići kući. Gosti su oduševljeno dočekali ovu informaciju, a čaše su se brzo punile. Mještani nisu krili sreću što se Ivica vraća u njihovu zajednicu. Nazdravljalo se u njegovo ime, a Markov račun u tom je trenutku svima dobro sjeo, čime se stvorila prava slavljenička atmosfera.

Sjena nad obiteljskom idilom

Iako su sada svi naizgled sretni, postavlja se pitanje koliko će ta harmonija potrajati. Marko Vukas slavi svoje vjenčanje i povratak člana obitelji, no nad njim i dalje visi teška prošlost i nerazjašnjeni odnosi koji bi mogli narušiti veselje.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL