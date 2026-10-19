Ivica napokon može kući! Vijest o njegovu povratku izazvala veliko veselje

Runda za cijelu kavanu
Taman kada je Marko Vukas došao u kavanu i odlučio počastiti sve prisutne na svoj račun povodom nadolazeće ženidbe, stigao je poziv koji je dodatno podigao raspoloženje. Liječnička komisija donijela je konačnu odluku i Ivica Vukas napokon može ići kući. Gosti su oduševljeno dočekali ovu informaciju, a čaše su se brzo punile.
Mještani nisu krili sreću što se Ivica vraća u njihovu zajednicu. Nazdravljalo se u njegovo ime, a Markov račun u tom je trenutku svima dobro sjeo, čime se stvorila prava slavljenička atmosfera.
Sjena nad obiteljskom idilom
Iako su sada svi naizgled sretni, postavlja se pitanje koliko će ta harmonija potrajati. Marko Vukas slavi svoje vjenčanje i povratak člana obitelji, no nad njim i dalje visi teška prošlost i nerazjašnjeni odnosi koji bi mogli narušiti veselje.
Zajednica dobro pamti da je Ivica pucao na Markovog oca Antu Vukasa, što je ostavilo duboke ožiljke na cijeloj obitelji. Dok se s jedne strane obitelj napokon okuplja i slavi nove početke, mračni događaji iz prošlosti mogli bi ponovno isplivati na površinu i narušiti krhki mir novopečenog mladoženje.
Uz to, novi javni tužitelj Neven Barešić tek preuzima dugogodišnji slučaj u kojem se istražuju utjecajni moćnici, počevši upravo od Ante Vukasa. Sve to sugerira da drama u ovoj obitelji još uvijek nije dobila svoj konačni rasplet.
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