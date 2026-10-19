Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ivica napokon može kući! Vijest o njegovu povratku izazvala veliko veselje

Vijest o povratku Ivice Vukasa iz psihijatrijske bolnice odjeknula je Vrilom i donijela veliko olakšanje obitelji. Sretne vijesti javljene su telefonom ravno u gostionicu kod Karmele, gdje se već uveliko slavilo i nazdravljalo

RTL
19.10.2026 11:00

Runda za cijelu kavanu

Taman kada je Marko Vukas došao u kavanu i odlučio počastiti sve prisutne na svoj račun povodom nadolazeće ženidbe, stigao je poziv koji je dodatno podigao raspoloženje. Liječnička komisija donijela je konačnu odluku i Ivica Vukas napokon može ići kući. Gosti su oduševljeno dočekali ovu informaciju, a čaše su se brzo punile.

Mještani nisu krili sreću što se Ivica vraća u njihovu zajednicu. Nazdravljalo se u njegovo ime, a Markov račun u tom je trenutku svima dobro sjeo, čime se stvorila prava slavljenička atmosfera.

Sjena nad obiteljskom idilom

Iako su sada svi naizgled sretni, postavlja se pitanje koliko će ta harmonija potrajati. Marko Vukas slavi svoje vjenčanje i povratak člana obitelji, no nad njim i dalje visi teška prošlost i nerazjašnjeni odnosi koji bi mogli narušiti veselje.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zajednica dobro pamti da je Ivica pucao na Markovog oca Antu Vukasa, što je ostavilo duboke ožiljke na cijeloj obitelji. Dok se s jedne strane obitelj napokon okuplja i slavi nove početke, mračni događaji iz prošlosti mogli bi ponovno isplivati na površinu i narušiti krhki mir novopečenog mladoženje.

Uz to, novi javni tužitelj Neven Barešić tek preuzima dugogodišnji slučaj u kojem se istražuju utjecajni moćnici, počevši upravo od Ante Vukasa. Sve to sugerira da drama u ovoj obitelji još uvijek nije dobila svoj konačni rasplet.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele ivica vukas marko vukas jakov vukas
Divlje pčele

Slijedi obrat? Krneta je prijavljen inspektoratu, a novi tužitelj pod svaku cijenu želi pronaći Antu

Divlje pčele

Petar nije ni slutio gdje mu je teta Kate! Istinu je doznao od školskog prijatelja

Moglo bi te zanimati

Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

ANKETA Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? Ova trudnoća mogla bi biti dvosjekli mač

Domenika ima recept za Terezino slomljeno srce! Hoće li ples i izlazak pomoći da zaboravi Milana?

'U poslu praštam greške, ali u familiji nikad!' Stojan budućem zetu uputio ozbiljno upozorenje

Katarina ne zna da je trudna, a iza njezinih leđa već se odlučuje o sudbini djeteta

Marko i Mirjana znaju tajni plan Ante Vukasa, no nisu računali na Nikolu! Hoće li im sve propasti?

Pročitaj na Net.hr
Tragedija usred utrke: Luna doznala bolnu vijest, ostali natjecatelji slomljeni
Hrvatska influencerica zavirila iza kulisa Victoria's Secreta: Pogledajte što je pokazala
Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece: Upoznajte nove kandidate
Haris Džinović otkrio detalje odnosa s kćeri: 'Otac joj nije potreban, ima zamjenskog tatu'
Ministar Habijan na velikom pothvatu: 'Ja sam Ironman'
Zoranu Mišiću predviđali su estradnu karijeru: 'Bio sam mlad, tvrdoglav i držao se principa'
Barbara Palvin nosila reviju šest tjedana nakon poroda: 'Odlično se osjećam'
Čipka, obline i vrući pogledi: Victoria’s Secret manekenke zapalile pistu
Cindy Crawford se oglasila nakon smrti sina: 'Dok se ponovno ne sretnemo, naš dječače dragi'
Fatalna plavuša koju ne biste htjeli naljutiti: Izgleda senzacionalno, a u ringu je nemilosrdna