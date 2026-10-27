Ivica ne želi ni čuti za Antu, a sada sumnja da ga Jakov skriva u njihovoj kući

Ivica Vukas suočio se s Jakovom usred noći, optužujući ga da u kući skriva njihovog brata Antu Vukasa

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Ivica ne može sakriti svoj bijes zbog novonastale situacije. Nakon što je posumnjao da Jakov pomaže bjeguncu i pruža mu utočište u njihovoj kući, odlučio je reagirati odmah i bez okolišanja ga napasti usred noći. "Zašto si ga doveo u moju kuću?", napao ga je oštro Ivica, jasno dajući do znanja da se ne slaže s njegovim tajnim potezima i da takvo ponašanje neće tolerirati.

Nema mjesta za Antu

Jakov je pokušao smiriti situaciju uvjeravajući Ivicu da nema nikoga i da su potpuno sami, no mlađi brat mu nije povjerovao. Ivičin stav prema bratu Anti je jasan, čvrst i nepromjenjiv te ga ni pod kojim uvjetima ne želi blizu sebe.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Rekao sam ti da ga ne želim vidjeti u svojoj kući. Priznaj, gdje si ga sakrio?", odbrusio je Ivica, tražeći hitne odgovore i odbijajući bilo kakve isprike.

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