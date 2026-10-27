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Divlje pčele

Ivica ne želi ni čuti za Antu, a sada sumnja da ga Jakov skriva u njihovoj kući

Ivica Vukas suočio se s Jakovom usred noći, optužujući ga da u kući skriva njihovog brata Antu Vukasa

RTL.hr
27.10.2026 21:00

Ivica ne može sakriti svoj bijes zbog novonastale situacije. Nakon što je posumnjao da Jakov pomaže bjeguncu i pruža mu utočište u njihovoj kući, odlučio je reagirati odmah i bez okolišanja ga napasti usred noći.

"Zašto si ga doveo u moju kuću?", napao ga je oštro Ivica, jasno dajući do znanja da se ne slaže s njegovim tajnim potezima i da takvo ponašanje neće tolerirati.

Nema mjesta za Antu

Jakov je pokušao smiriti situaciju uvjeravajući Ivicu da nema nikoga i da su potpuno sami, no mlađi brat mu nije povjerovao. Ivičin stav prema bratu Anti je jasan, čvrst i nepromjenjiv te ga ni pod kojim uvjetima ne želi blizu sebe.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Rekao sam ti da ga ne želim vidjeti u svojoj kući. Priznaj, gdje si ga sakrio?", odbrusio je Ivica, tražeći hitne odgovore i odbijajući bilo kakve isprike.

Nastavak drame

Jakov se našao u iznimno nezavidnoj poziciji, pritisnut teškim optužbama u vlastitom domu. Ovaj neočekivani sukob samo je još jedan u nizu dokaza koliko su zapravo duboki rascjepi unutar obitelji Vukas, a i koliko je još uvijek krhka psiha njegovog oca.

Iako Jakov pokušava smiriti situaciju, Ivičine sumnje i bijes dodatno produbljuju sukob među braćom. No ono što Ivica još ne zna jest da je Ante završio u pritvoru. Kako će reagirati kada dozna istinu i hoće li ta vijest dodatno uzdrmati ionako narušene obiteljske odnose?

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