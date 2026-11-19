Umjesto odlaska liječniku, Veljko otkriva kako planira Ivicu odvesti egzorcistu, uporno tvrdeći da je to isključivo Ivicina želja i molba te da se upravo oko toga dogovaraju. Veljko pritom odbacuje svaku pomisao da je riječ o klasičnoj bolesti i za sve krivi nečiste sile. "Ivica nije bolestan. Zaposija ga je đavo", bez imalo zadrške objašnjava Veljko svoj nesvakidašnji plan.

S druge strane, Željko ovakvo objašnjenje i njihov dogovor dočekuje s golemom dozom skepse. Gledajući situaciju ispred sebe, Željko ne skriva nevjericu, sumnja da se iza svega krije neka čudna priča i otvoreno počinje preispitivati Veljkov zdravi razum.

"Boga mi, rođo, šta je, je. Ti si skroz pomahnitao. A možda bi se i iz tebe trebalo nešto istjerati, što kažeš?" uzvraća mu Željko, jasno dajući do znanja što misli o cijeloj ovoj ideji.