Ivica pokušava odgurnuti Karmelu od sebe, ali ona ne odustaje od njihove ljubavi

Ivica i Karmela našli su se u vrlo emotivnom i teškom trenutku koji je testirao njihovu vezu. Suočen s posljedicama svega što je prošao i svojim lošim stanjem, Ivica ju je izravno upitao zašto je i dalje uz njega. Njegove sumnje i nesigurnosti isplivali su na površinu, a osjećaj da joj više ne može biti pravi partner potpuno ga je shrvao.

"Sve ove godine si me čekala, zašto?", upitao je Ivica Karmelu.

Karmela nije skrivala svoje osjećaje te mu je odmah pokazala koliko joj je stalo. "Zašto? Pa volim te. Ti si moj i ja sam tvoja", jasno mu je poručila, pokušavajući ga uvjeriti da ga neće napustiti. Odlučna u tome da mu pomogne prebroditi krizu, dodala je: "Ja kad volim, volim. Ti si osvojio moje srce i ja ću napraviti sve da mi se vratiš isti. Ti si moj čovjek."