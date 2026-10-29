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Divlje pčele

Ivica pokušava odgurnuti Karmelu od sebe, ali ona ne odustaje od njihove ljubavi

Nakon povratka kući iz bolnice, Ivičino zdravstveno i psihičko stanje izaziva veliku zabrinutost, a on sve više sumnja u svoju budućnost s Karmelom. U emotivnom razgovoru s njom otvorio je dušu i priznao svoje strahove, dok mu je ona pružila bezuvjetnu podršku. I dok se Karmela iskreno veseli zajedničkim trenucima, Ivica strahuje da joj je postao samo teret

RTL.hr
29.10.2026 07:30

Ivica i Karmela našli su se u vrlo emotivnom i teškom trenutku koji je testirao njihovu vezu. Suočen s posljedicama svega što je prošao i svojim lošim stanjem, Ivica ju je izravno upitao zašto je i dalje uz njega. Njegove sumnje i nesigurnosti isplivali su na površinu, a osjećaj da joj više ne može biti pravi partner potpuno ga je shrvao.

"Sve ove godine si me čekala, zašto?", upitao je Ivica Karmelu.

Karmela nije skrivala svoje osjećaje te mu je odmah pokazala koliko joj je stalo. "Zašto? Pa volim te. Ti si moj i ja sam tvoja", jasno mu je poručila, pokušavajući ga uvjeriti da ga neće napustiti. Odlučna u tome da mu pomogne prebroditi krizu, dodala je: "Ja kad volim, volim. Ti si osvojio moje srce i ja ću napraviti sve da mi se vratiš isti. Ti si moj čovjek."

Karmela i Ivica, Divlje pčele
Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Osjećaj krivnje

Unatoč njezinim toplim riječima, Ivica ne može pobjeći od osjećaja krivnje i nemoći. Uvjeren je da u ovakvom stanju nije čovjek za nju. "Ja nemam što da ti dam, ne želim da mi budeš bolničarka i da mi daješ lijekove do kraja života. Što ćeš ti s ovakvim", rekao joj je slomljeno. Istaknuo je da joj ne može ništa pružiti i zaključio kako ostanak s njim jednostavno "nije pošten prema njoj".

Osim toga, Ivica se uopće ne sjeća da Karmela i on nisu vjenčani.

Napetosti i tužni trenuci u njihovom odnosu svakim danom postaju sve veći, a idila koju su nekad imali djeluje jako daleko.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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