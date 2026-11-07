Ivica ponovno izgubio dodir sa stvarnošću, razbio čašu i porezao se

Ivica je sjedio u gostionici kada su ga preplavile mračne misli i teške halucinacije. Priviđao mu se pokojni Joso, koji mu se u mislima obraćao okrutnim riječima, optužujući ga da su ga svi napustili i zaboravili. "Baš me zanima o čemu su govorili dok sam ja umro. Pogledaj nas, ćaća, ja sam pod zemljom, a ti iznad nje. Kako možeš normalno živjeti dok me nema?", odzvanjalo je u Ivičinoj glavi.

Potpuno izgubljen u svojim priviđenjima, Ivica je u šoku slušao glasove koji su ga proganjali. Izbezumljen i prestravljen, počeo je vikati na sav glas: "Anđele moj, što mi mira ne daš. Duša gori, a kost mu zaspala. Čekaj sine, i tata će 'mrijeti!" Ovaj jezivi trenutak jasno pokazuje da se Ivica ne planira tako lako riješiti svojih demona, ostavljajući prisutne u potpunom šoku.