Ivica ponovno izgubio dodir sa stvarnošću, razbio čašu i porezao se

Priviđanje u gostionici
Ivica je sjedio u gostionici kada su ga preplavile mračne misli i teške halucinacije. Priviđao mu se pokojni Joso, koji mu se u mislima obraćao okrutnim riječima, optužujući ga da su ga svi napustili i zaboravili. "Baš me zanima o čemu su govorili dok sam ja umro. Pogledaj nas, ćaća, ja sam pod zemljom, a ti iznad nje. Kako možeš normalno živjeti dok me nema?", odzvanjalo je u Ivičinoj glavi.
Potpuno izgubljen u svojim priviđenjima, Ivica je u šoku slušao glasove koji su ga proganjali. Izbezumljen i prestravljen, počeo je vikati na sav glas: "Anđele moj, što mi mira ne daš. Duša gori, a kost mu zaspala. Čekaj sine, i tata će 'mrijeti!" Ovaj jezivi trenutak jasno pokazuje da se Ivica ne planira tako lako riješiti svojih demona, ostavljajući prisutne u potpunom šoku.
Razbijena čaša i krv
Situacija u gostionici naglo eskalira. Ivica gubi kontrolu nad sobom te u napadu panike i potpunog rastrojstva snažno udara rukom. Razbija staklenu čašu sa stola i pritom se duboko reže po ruci.
Prijatelji priskaču u pomoć
Nakon što je čaša pukla, Jerko, Brico, Veljko i Krsto ostaju potpuno zbunjeni Ivičinom burnom reakcijom, no brzo reagiraju.
Pokušavali su ga smiriti sa svih strana i zaustaviti krvarenje. Iako je Ivica bio vidno potresen i izvan sebe, prijatelji su ga primili i trudili se urazumiti ga. "Smiri se, Ivice, s nama si", govorili su mu, dajući do znanja da je sada najvažnije zaštititi ga od njega samoga.
Ovaj napeti susret ostavlja mnoga otvorena pitanja za obitelj i samo mjesto, s obzirom na to da Ivica unatoč bolničkom liječenju i dalje propada.
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