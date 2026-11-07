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Divlje pčele

Ivica ponovno izgubio dodir sa stvarnošću, razbio čašu i porezao se

Nakon nedavnog izlaska iz bolnice, jasno je da Ivica nije psihički dobro te se sve više gubi u stvarnosti. Njegovo narušeno mentalno stanje kulminiralo je teškim napadom halucinacija u lokalnoj gostionici, gdje su ga prijatelji jedva uspjeli smiriti

RTL.hr
07.11.2026 22:00

Priviđanje u gostionici

Ivica je sjedio u gostionici kada su ga preplavile mračne misli i teške halucinacije. Priviđao mu se pokojni Joso, koji mu se u mislima obraćao okrutnim riječima, optužujući ga da su ga svi napustili i zaboravili. "Baš me zanima o čemu su govorili dok sam ja umro. Pogledaj nas, ćaća, ja sam pod zemljom, a ti iznad nje. Kako možeš normalno živjeti dok me nema?", odzvanjalo je u Ivičinoj glavi.

Potpuno izgubljen u svojim priviđenjima, Ivica je u šoku slušao glasove koji su ga proganjali. Izbezumljen i prestravljen, počeo je vikati na sav glas: "Anđele moj, što mi mira ne daš. Duša gori, a kost mu zaspala. Čekaj sine, i tata će 'mrijeti!" Ovaj jezivi trenutak jasno pokazuje da se Ivica ne planira tako lako riješiti svojih demona, ostavljajući prisutne u potpunom šoku.

Razbijena čaša i krv

Situacija u gostionici naglo eskalira. Ivica gubi kontrolu nad sobom te u napadu panike i potpunog rastrojstva snažno udara rukom. Razbija staklenu čašu sa stola i pritom se duboko reže po ruci.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijatelji priskaču u pomoć

Nakon što je čaša pukla, Jerko, Brico, Veljko i Krsto ostaju potpuno zbunjeni Ivičinom burnom reakcijom, no brzo reagiraju.

Pokušavali su ga smiriti sa svih strana i zaustaviti krvarenje. Iako je Ivica bio vidno potresen i izvan sebe, prijatelji su ga primili i trudili se urazumiti ga. "Smiri se, Ivice, s nama si", govorili su mu, dajući do znanja da je sada najvažnije zaštititi ga od njega samoga.

Jerko, Krsto i Brico, Divlje pčele
Jerko, Krsto i Brico, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj napeti susret ostavlja mnoga otvorena pitanja za obitelj i samo mjesto, s obzirom na to da Ivica unatoč bolničkom liječenju i dalje propada. 

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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