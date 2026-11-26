Ivica se i dalje bori sa svojim narušenim mentalnim zdravljem, a njegov odnos s Karmelom dolazi u središte pozornosti i donosi suze na oči

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Ivica prolazi kroz iznimno težak period, bori se s depresijom i traumama zbog kojih je potpuno rastrojen. Njegovo mentalno stanje ozbiljno zabrinjava sve oko njega, a napetosti su kulminirale nakon ranijih incidenata u kući. Usprkos svemu, Karmela mu i dalje pokušava biti najveći oslonac u ovim mračnim trenucima, iako se i sama teško nosi sa situacijom.

Emotivno obećanje

U jednom od najdirljivijih trenutaka epizode, Ivica svjestan svoje teške situacije otvara dušu Karmeli. Očajnički pokušavajući pronaći izlaz iz vlastite tame, skuplja snagu i izgovara riječi koje su dugo tinjale u njemu. "Kame, ja ću se... ja ću se za te borit", govori joj nesigurnim glasom. Karmela ga brižno, ali odlučno ispravlja u želji da mu pomogne da prvo spasi sebe: "Za se se bori, Ivice. Za se."

icon-expand icon-close icon-close Ivica, Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznanje koje slama srce

Ivica joj tada potpuno iskreno priznaje koliko mu znači njezina prisutnost, jedina slamka spasa koja ga sprječava da potpuno odustane. "Da nije tebe, Jakova, odavno bi ja preselija k svom Josipu", govori joj dirljivo, aludirajući na tragičan kraj. Vidno potresena, Karmela ga pokušava utješiti riječima: "Aj ne griješi dušu." No, Ivica nastavlja izlijevati svoje osjećaje. "Govorim ti onako kako je. Samo me ti i Jakov držite tu na životu, a ja vam samo stvaram nevolje", kaže joj te dodaje najvažnije obećanje: "Zato ću se borit. Za tvoju ljubav. I za sve ove godine što si bila uz mene. Znam da sam se promijenio i da više nisam isti čovik." Puna ljubavi i razumijevanja, Karmela mu na to toplo odgovara: "A Ivice, ne moraš mi ništa govorit."

icon-expand Ivica, Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL