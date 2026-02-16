Ivica rasplakao Zoru i otvorio novo poglavlje istrage: 'Što ste napravile?'

Dok je jedna od sestara Runje, Katarina, već u pritvoru kao glavna osumnjičena, otac mladića koji je preuzeo krivnju, Ivica, ne odustaje od vlastite istrage

U dramatičnom preokretu u 'Divljim pčelama', Ivica se osobno suočio s drugom sestrom, Zorom Runje, u očajničkom pokušaju da sazna istinu i spasi sina Josipa, za kojeg tvrdi da je nevin.

Neočekivani posjet i zid šutnje

Sve se odigralo na pragu obiteljske kuće sestara Runje, gdje se Ivica pojavio bez najave, zatekavši Zoru samu i nespremnu. Njegov cilj bio je jasan od samog početka: slomiti zid šutnje koji, prema njegovom uvjerenju, sestre grade kako bi zaštitile pravog krivca. "Ja nikad nisam povjerovao da bi moj Joso bio u stanju nekog ubiti", izjavio je Ivica, ponavljajući svoje čvrsto uvjerenje da je njegov sin preuzeo odgovornost za zločin koji nije počinio. Zora je, s druge strane, na njegov dolazak i optužbe reagirala zbunjeno i odbijajuće, pitajući ga što uopće želi od nje i njezine obitelji u ovim teškim trenucima. Ivica, međutim, nije popuštao. Inzistirao je na tome da zna što se dogodilo s Petrom, uvjeren da Zora i njezine sestre drže ključ rješenja cijelog slučaja. Njegov nastup nije bio samo optužujući, već i prožet dubokom očinskom boli i odlučnošću da dokaže nevinost svog djeteta, bez obzira na cijenu.

Zora, Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Krvavi rubac i sumnja u sestre

Kako bi pojačao pritisak, Ivica je u razgovoru spomenuo ključni dokaz koji je nedavno isplivao na površinu, krvavi rubac, ali i činjenicu da je Katarina već u pritvoru i da je samo pitanje vremena kada će biti i službeno optužena. Postavio je direktno i teško pitanje koje je lebdjelo u zraku: "Što ste napravili?". Njegove riječi odjeknule su kao prijetnja, implicirajući da zna, ili barem snažno sumnja, da su sve tri sestre bile upletene u Petrovu smrt. Zora je ostala nepokolebljiva, odlučno negirajući bilo kakvu krivnju. "Ništa nismo napravili, ni jedna od nas tri", odgovorila je, tvrdeći kako je njezinoj sestri sve namješteno. No, Ivicu njezine riječi nisu uvjerile. Njegov izraz lica odavao je čovjeka koji je očekivao upravo takav odgovor i koji je spreman ići dalje kako bi došao do istine koju traži.

Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Očev apel i tajna prošlosti

Vidjevši da optužbama neće postići ništa, Ivica je promijenio taktiku. Njegov ton postao je mekši, gotovo preklinjući, dok je apelirao na Zorinu savjest. "Sve što mi kažeš ide sa mnom u grob, ali moram znati da je moje dijete nevino. Moram znati, Zoro", rekao je, polažući sve nade u to da će ga očaj oca napokon slomiti. Obećao joj je tajnost, nudeći se kao saveznik samo ako mu otkrije što se zaista dogodilo te kobne noći. Ovaj emotivni susret dodatno je nabijen istinom o skrivenoj vezi između Ivice i majke sestara Runje, Divne, što bi Zorinu i Ivičinu vezu činilo daleko složenijom od one između susjeda upletenih u tragičan slučaj ubojstva Petra Vukasa. Unatoč emotivnom apelu, Zora nije popustila. Ivica je na kraju otišao, prividno poražen, ali s nesmanjenom odlučnošću u očima. Njegov posjet ostavio je Zoru duboko potresenu. Istraga se nastavlja, no čini se da se prave bitke za istinu vode daleko od očiju policije, iza zatvorenih vrata kuća čije zidove čuvaju mračne obiteljske tajne. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš