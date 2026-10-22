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Divlje pčele

Ivica se bori s unutarnjim demonima, odlazi na ispovijed u potrazi za mirom

Ivičino stanje i dalje nije najbolje, a u potrazi za spasom pronalazi utjehu u vjeri

RTL.hr
22.10.2026 10:00

Traženje mira

Ivica se teško nosi s onim što mu se događa. Njegova borba nije samo vanjska, već se očito odvija i duboko u njemu. U pokušaju da pronađe mir, Ivica moli krunicu, no svjestan je da mu treba dublja duhovna pomoć.

Odlučuje sam otići u crkvu na ispovijed kod don Jere. Taj susret s prijateljem, a i svećenikom, pokazuje koliko je Ivica ranjiv i očajan. "Došao sam se ispovjediti pa moliti. To me još jedino smiruje", priznaje Ivica.

Don Jere ga dočekuje toplo i s razumijevanjem: "Tu sam za tebe moj Ivice". No, Ivica mu otkriva težinu svog stanja potresnim riječima: "U meni je rat. Ako će me itko razumjeti, onda ti".

Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele
Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada ga don Jere pita kakav rat, Ivica objašnjava svoju borbu s unutarnjim demonima. "Ja nisam bolestan. U mene uša đava. U glavu i pokušavam mu pobjeći", očajno priznaje, otkrivajući da nije skroz ušao u njega, ali da mu "svašta govori".

Prijateljska podrška

Don Jere ga pokušava utješiti i podsjetiti na njegovu pravu prirodu. "Ti nisi zao čovjek Ivica. Neprestano tebi sude, spašavaju život. To već drugi put. To ne znači da je u tebe uša đava", govori mu don Jere, pokušavajući mu pružiti utjehu i nadu.

Podsjetimo, Ivica je šest godina proveo u psihijatrijskoj bolnici nakon što je pokušao ubiti Antu Vukasa. Njegov povratak izazvao je nemir među članovima obitelji, a posljednji događaji pokazuju da ni njemu samome nije lako ponovno se prilagoditi svakodnevnom životu.

Hoće li Ivica uz pomoć don Jere i vjere konačno uspjeti pronaći unutarnji mir ili će ga prošlost ponovno sustići, ostaje za vidjeti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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