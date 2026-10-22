Ivica se bori s unutarnjim demonima, odlazi na ispovijed u potrazi za mirom

Ivica se teško nosi s onim što mu se događa. Njegova borba nije samo vanjska, već se očito odvija i duboko u njemu. U pokušaju da pronađe mir, Ivica moli krunicu, no svjestan je da mu treba dublja duhovna pomoć.

Odlučuje sam otići u crkvu na ispovijed kod don Jere. Taj susret s prijateljem, a i svećenikom, pokazuje koliko je Ivica ranjiv i očajan. "Došao sam se ispovjediti pa moliti. To me još jedino smiruje", priznaje Ivica.

Don Jere ga dočekuje toplo i s razumijevanjem: "Tu sam za tebe moj Ivice". No, Ivica mu otkriva težinu svog stanja potresnim riječima: "U meni je rat. Ako će me itko razumjeti, onda ti".