Ivica se okreće protiv Katarine? Sve glasnije poručuje da Joso nije ubojica

Ivica, Josin otac, i Teodora, Jakovljeva supruga u seriji 'Divlje pčele', shrvani činjenicom da je Joso preuzeo krivnju, sada se suočavaju s mučnom teorijom koja ih izjeda. Što ako Joso doista nije kriv, a prava istina je mnogo mračnija i bliža nego što su mogli zamisliti?
Sumnja se uvukla pod kožu
Nakon što je Katarina završila u pritvoru, zid šutnje i prihvaćanja Josine žrtve počeo se urušavati. Za Ivicu Vukasa, pomisao na sinovljevu nevinost više nije bila samo očajnička nada, već stvarna mogućnost koja mijenja sve. "Rekao sam vam da je moj sin nevin", ponavljao je onima koji su htjeli slušati, a njegova uvjerenost sada dobiva na težini. Razgovori unutar četiri zida postaju sve napetiji, a ono što se nekoć šaputalo, sada se izgovara naglas.
"Misliš da se meni te stvari nisu već i ranije motale po glavi?", priznaje Ivica u jednom od trenutaka slabosti, otkrivajući da ga je crv sumnje dugo nagrizao. Dok je Joso bio jedini osumnjičeni, bilo je lakše vjerovati u priču o namještaljci. No, sada kada je Katarina, žena poznata po svojoj tvrdoglavosti i prkosu, postala središnja figura istrage, kockice se slažu u sasvim drugačiji mozaik. Za Ivicu i Teodoru, svaka nova informacija o dokazima, poput misterioznog rupca, postaje potvrda da je Joso možda samo pijun u smrtonosnoj igri koju je vodio netko drugi.
Obiteljske veze na rubu pucanja
Za Ivicu i Teodoru, svaki pogled i svaka izgovorena riječ njihovih najbližih postaju podsjetnik na raskol koji prijeti progutati sve što su ikada poznavali. Više se ne radi samo o pronalasku ubojice, već o preživljavanju obitelji u oluji nepovjerenja. S dolaskom najavljenog istražitelja iz Zagreba, Vrilo zadržava dah. Njegov dolazak obećava konačne odgovore, no mještani, a pogotovo obitelj Vukas, strahuju od istine koju bi mogao otkriti. Hoće li istraga potvrditi njihove najcrnje sumnje o Katarini i time donijeti pravdu za Petra, ali i razoriti temelje njihovih obitelji? Ili će se pokazati da je istina još složenija, skrivena ispod slojeva laži, manipulacija i praznovjerja koje su zatrovale njihovo malo mjesto.
