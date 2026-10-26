Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Tijekom obiteljskog ručka, razgovor između Karmele, Jakova i Ivice otkrio je nove detalje koji bi mogli promijeniti tijek događaja u splitskom zatvoru

RTL.hr
26.10.2026 10:00

Zabrinutost za Katarinu

Karmela je tijekom ručka upitala Jakova što se događa s Katarinom, primijetivši njegovu zabrinutost. Jakov joj je priznao da nešto ne valja u zatvoru i da situacija tamo nije u redu.

Iako je bio vidno uznemiren, Jakov joj ipak nije rekao da je dobio tajanstveni poziv iz zatvora, odlučivši tu informaciju zadržati za sebe. Njegova zabrinutost za Katarininu sigurnost postajala je sve očitija.

Neočekivano prisjećanje

Dok su raspravljali o teškoj situaciji, u razgovor se umiješao Ivica. Odjednom se prisjetio nečega iz prošlosti što bi moglo biti ključno za rješavanje problema.Ivica se sjetio da je upravitelj zatvora, Lazar Krneta, nekoć radio za obitelj Vukas. Objasnio im je da ga se sjeća jer je radio za njegovog oca prije puno godina te da je bio radnik kao i svi drugi kod Vukasa.

Ovo Ivičino prisjećanje dalo je Jakovu novu nadu, ali i potaknulo ga na razmišljanje. Shvatio je da bi povezanost Krnete i Vukasa mogla biti ključna za razumijevanje onoga što se događa Katarini.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov je odmah rekao Ivici da se mora sjetiti još nečega, bilo kakvog detalja koji bi mogao pomoći u ovoj situaciji. Svjestan da je vrijeme od presudne važnosti, Jakov se nada da će Ivičina sjećanja biti ključ za Katarinin spas.

Podsjetimo, Mirjana Vukas već je ranije spominjala da je Lazar Krneta nekoć radio za njihovu obitelj. Osim toga, Krneta je bio vrlo dobar prijatelj pokojnog Petra Vukasa, no navodno njegov odlazak iz njihove kuće nije prošao u najboljim odnosima. 

Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Što se zapravo dogodilo između Krnete i obitelji Vukas i zašto je morao otići? Krije li se u njihovoj zajedničkoj prošlosti tajna koja bi Jakovu mogla pomoći da razotkrije Krnetu i spasi Katarinu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pcele divlje pčele jakov vukas ivica vukas karmela poljak lazar krneta
Divlje pčele

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

Divlje pčele

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Moglo bi te zanimati

Aldo iz Krnetinog ureda zove Jakova: 'Pitanje je života i smrti'

Zora šokirala Marina priznanjem! 'Ne želim dijete, jedno sam već rodila'

Tko je tajanstveni Jovan? Krstin sin stigao u Vrilo, ali pravi razlog dolaska skriva od svih

Milan planira povratak u Vrilo: Hoće li odnos s majkom Rajkom konačno zatopliti?

Od neprijateljica do saveznica? Eva šokirala Katarinu priznanjem o Krneti! 'Dvaput mi je napravio dijete!'

Aldo odlučio pomoći Katarini unatoč velikom riziku! 'Nitko ne zaslužuje da ga se tako maltretira'

Pročitaj na Net.hr
Ida Prester za Net.hr: 'Srpski studenti pokazali su kako se može mijenjati svijet'
Tko je folk zvijezda čiju pjesmu sada pjeva cijela Srbija? Dara Bubamara ponovno je hit
Severina nikada oštrije nakon pobjede studenata: 'Otet im je dio života, ali nisu pali'
Dubioza kolektiv opjevala Vučićev poraz i pobjedu studenata: 'Ode SNS rijaliti'
Trump na skupu šokirao komentarom o Nicki Minaj: Pohvalio joj stražnjicu pa je pozvao da ustane
Žestok ispad Jelene Karleuše nakon pada Vučića, spomenula i Jakova Jozinovića
Voyage prozvao Karleušu nakon pobjede studenata na srpskim izborima: 'Javi se Karli'
Anđelka Stević Žugić oglasila se nakon pobjede studenata: 'Vjerujem u ljubav, volim nas'
Preminuo glas Zekoslava Mrkve: Eric Bauza imao je 46 godina
Afera s Fordom, ovisnosti i psihičke bolesti: Princeza koju su obožavali živjela je pakao