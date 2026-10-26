Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Tijekom obiteljskog ručka, razgovor između Karmele, Jakova i Ivice otkrio je nove detalje koji bi mogli promijeniti tijek događaja u splitskom zatvoru

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Zabrinutost za Katarinu

Karmela je tijekom ručka upitala Jakova što se događa s Katarinom, primijetivši njegovu zabrinutost. Jakov joj je priznao da nešto ne valja u zatvoru i da situacija tamo nije u redu. Iako je bio vidno uznemiren, Jakov joj ipak nije rekao da je dobio tajanstveni poziv iz zatvora, odlučivši tu informaciju zadržati za sebe. Njegova zabrinutost za Katarininu sigurnost postajala je sve očitija.

Neočekivano prisjećanje

Dok su raspravljali o teškoj situaciji, u razgovor se umiješao Ivica. Odjednom se prisjetio nečega iz prošlosti što bi moglo biti ključno za rješavanje problema.Ivica se sjetio da je upravitelj zatvora, Lazar Krneta, nekoć radio za obitelj Vukas. Objasnio im je da ga se sjeća jer je radio za njegovog oca prije puno godina te da je bio radnik kao i svi drugi kod Vukasa. Ovo Ivičino prisjećanje dalo je Jakovu novu nadu, ali i potaknulo ga na razmišljanje. Shvatio je da bi povezanost Krnete i Vukasa mogla biti ključna za razumijevanje onoga što se događa Katarini.

icon-expand icon-close icon-close Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov je odmah rekao Ivici da se mora sjetiti još nečega, bilo kakvog detalja koji bi mogao pomoći u ovoj situaciji. Svjestan da je vrijeme od presudne važnosti, Jakov se nada da će Ivičina sjećanja biti ključ za Katarinin spas. Podsjetimo, Mirjana Vukas već je ranije spominjala da je Lazar Krneta nekoć radio za njihovu obitelj. Osim toga, Krneta je bio vrlo dobar prijatelj pokojnog Petra Vukasa, no navodno njegov odlazak iz njihove kuće nije prošao u najboljim odnosima.

icon-expand Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL