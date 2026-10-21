Ivica se vratio na mjesto incidenta, a onda je nastao kaos! Mirjana Vukas nije ga štedjela na riječima

Povratak na mjesto pucnjave
Nakon što su ga pustili iz psihijatrijske bolnice, Ivica Vukas uputio se na isto mjesto gdje se nemili događaj s planom ubojstva Ante Vukasa odvio 6 godina ranije. U tom trenutku na mjesto incidenta stigla je Mirjana Vukas, koja je u šoku odmah nasrnula na Ivicu, ne mogavši vjerovati da ga ponovno vidi ondje.
Njihov susret brzo je eskalirao u ozbiljan verbalni i fizički sukob. "Što si im sve slagao da te puste? Odakle ti obraz da se uopće vratiš ovamo?", vikala je izbezumljena Mirjana tražeći odgovore na njegova opravdanja. Braneći se od njezinih verbalnih udaraca, Ivica ju je u jednom trenutku snažno primio za vrat te ju je jedva pustio iz stiska. 'Božja kazna će se sustići, Mirjana', rekao joj je.
Očajnička potraga
Nakon sukoba, potresena Mirjana odlučila ga je tužiti svojoj obitelji. Svoju stranu priče odmah je ispričala Terezi, Nikoli, Cviti i Marku.
"Ne mogu vjerovati, on je potpuno izgubio razum", izjavila je Mirjana pred šokiranim ukućanima. Dok je obitelj pokušavala shvatiti što se točno dogodilo, u Vrilu je cijelo vrijeme trajal potraga za Ivicom koji se bez najave udaljio od svoje kuće.
Naime, sam je izašao iz svoje sobe i uputio se u potpuno nepoznatom smjeru. Tražilo ga je cijelo selo, a najviše se brinu Karmela i njegov sin Jakov, koji očajnički pokušavaju otkriti gdje je otišao.