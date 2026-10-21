Ivica se vratio na mjesto incidenta, a onda je nastao kaos! Mirjana Vukas nije ga štedjela na riječima

Nakon što su ga pustili iz psihijatrijske bolnice, Ivica Vukas uputio se na isto mjesto gdje se nemili događaj s planom ubojstva Ante Vukasa odvio 6 godina ranije. U tom trenutku na mjesto incidenta stigla je Mirjana Vukas, koja je u šoku odmah nasrnula na Ivicu, ne mogavši vjerovati da ga ponovno vidi ondje.

Njihov susret brzo je eskalirao u ozbiljan verbalni i fizički sukob. "Što si im sve slagao da te puste? Odakle ti obraz da se uopće vratiš ovamo?", vikala je izbezumljena Mirjana tražeći odgovore na njegova opravdanja. Braneći se od njezinih verbalnih udaraca, Ivica ju je u jednom trenutku snažno primio za vrat te ju je jedva pustio iz stiska. 'Božja kazna će se sustići, Mirjana', rekao joj je.