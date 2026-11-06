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Divlje pčele

Ivica Vukas iskreno s Jakovom: 'Zmija mi je iz droba krenula u srce kad se Joso nije vratio'

Ivica Vukas otvorio je dušu Jakovu i prisjetio se najtežih trenutaka u svom životu. Kroz suze mu je priznao kako ga i dalje izjeda tuga zbog smrti sina Josipa, ali i tragičnog utapanja Divne Runje

RTL.hr
06.11.2026 11:30

Zmija u drobu

U emotivnom razgovoru s Jakovom, Ivica je bol koju osjeća usporedio s opasnom zmijom. Priznao je da je gadno kada zmija počne gristi, ali da je najgore od svega kada krene ravno u srce.

Prisjetio se trenutka kada se utopila Divna Runje, što je ostavilo dubok trag na njemu. Podsjetimo, Divna i Ivica imali su tajnu, zabranjenu ljubavnu vezu dok je Divna bila u dogovorenom braku s Andrijom Runje. Iako je Andrija bio dobar prema njoj, Divna ga nije istinski voljela. Njezino je srce pripadalo Ivici Vukasu. Njihova veza bila je skrivena, ali vrlo ozbiljna i emotivna.

Međutim, najveći udarac doživio je gubitkom vlastitog djeteta, što mu je zauvijek promijenilo život.

Smrt sina Josipa

"Onda mi je zmija iz droba krenula u srce one večeri kad se Joso nije vratio doma", rekao je shrvani Ivica, prisjećajući se noći kada je izgubio sina Josipa Vukasa.

Ivica Vukas i Joso
Ivica Vukas i Joso FOTO: RTL

Jakov je u tišini slušao njegove teške riječi, shvaćajući koliku bol Ivica nosi u sebi svih ovih godina. Njegova patnja bila je gotovo opipljiva dok se prisjećao tragedija iz prošlosti.

Riječi utjehe za Jakova

Ivica se zatim osvrnuo na Jakovljevu situaciju s Katarinom Runje. Znajući koliko se Jakov brine za nju i neizvjesnost u kojoj se nalazi, pokušao mu je pružiti barem malo utjehe iz svoje mračne perspektive.

Poručio mu je da je on barem svjestan da je Katarina živa te da se kod njega nje vrti zmija u drobu, a ne u prsima, dok on mora živjeti s činjenicom da su njegovi voljeni zauvijek otišli.

Divna Runje, Divlje pčele
Divna Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj teški razgovor pokazao je ranjivu stranu Ivice Vukasa i dodatno zbližio obitelj. Ostaje za vidjeti kako će njegove riječi utjecati na Jakova u ovim neizvjesnim vremenima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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