Ivica Vukas iskreno s Jakovom: 'Zmija mi je iz droba krenula u srce kad se Joso nije vratio'

U emotivnom razgovoru s Jakovom, Ivica je bol koju osjeća usporedio s opasnom zmijom. Priznao je da je gadno kada zmija počne gristi, ali da je najgore od svega kada krene ravno u srce.

Prisjetio se trenutka kada se utopila Divna Runje, što je ostavilo dubok trag na njemu. Podsjetimo, Divna i Ivica imali su tajnu, zabranjenu ljubavnu vezu dok je Divna bila u dogovorenom braku s Andrijom Runje. Iako je Andrija bio dobar prema njoj, Divna ga nije istinski voljela. Njezino je srce pripadalo Ivici Vukasu. Njihova veza bila je skrivena, ali vrlo ozbiljna i emotivna.

Međutim, najveći udarac doživio je gubitkom vlastitog djeteta, što mu je zauvijek promijenilo život.