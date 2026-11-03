Ivica Vukas provalio u Antinu kuću

Napetost u obitelji Vukas dosegnula je novi vrhunac nakon što je Ivica uspio neopaženo ući u svoju staru kuću. Njegov iznenadni posjet i zabrinjavajuće stanje ponovno su uznemirili sve ukućane.

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Šuljanje do gornjeg kata

Iako bi pristup staroj kući trebao biti strogo pod nadzorom, Ivica Vukas iskoristio je trenutak nepažnje i uspio ući u dom u kojem sada žive Ante, Mirjana i ostatak obitelji. Bez ijednog zvuka, neopaženo se popeo sve do gornjeg kata. Njegov cilj bio je Antin ured, mjesto koje u njemu budi pomiješane osjećaje. Tamo je mirno ušao, sjeo za radni stol i prepustio se mislima koje su ga ubrzo potpuno obuzele.

Bolna priviđenja

Sjedeći u tišini tuđeg ureda, Ivičin ionako krhki um ponovno se počeo poigravati s njim. U jednom trenutku pred očima mu se stvorila slika njegovog preminulog sina Josipa, zbog čega su ga halucinacije potpuno preuzele. Gledao je bespomoćno u prazno, izgubljen u bolnim sjećanjima na tragediju koja mu je zauvijek obilježila život i razorila obitelj.

icon-expand icon-close icon-close Joso Vukas FOTO: RTL

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