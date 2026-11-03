Ivica Vukas provalio u Antinu kuću

Šuljanje do gornjeg kata
Iako bi pristup staroj kući trebao biti strogo pod nadzorom, Ivica Vukas iskoristio je trenutak nepažnje i uspio ući u dom u kojem sada žive Ante, Mirjana i ostatak obitelji. Bez ijednog zvuka, neopaženo se popeo sve do gornjeg kata.
Njegov cilj bio je Antin ured, mjesto koje u njemu budi pomiješane osjećaje. Tamo je mirno ušao, sjeo za radni stol i prepustio se mislima koje su ga ubrzo potpuno obuzele.
Bolna priviđenja
Sjedeći u tišini tuđeg ureda, Ivičin ionako krhki um ponovno se počeo poigravati s njim. U jednom trenutku pred očima mu se stvorila slika njegovog preminulog sina Josipa, zbog čega su ga halucinacije potpuno preuzele.
Gledao je bespomoćno u prazno, izgubljen u bolnim sjećanjima na tragediju koja mu je zauvijek obilježila život i razorila obitelj.
Opravdanje o šteti
Njegov trenutak mira grubo je prekinut kada su ga u uredu zatekli Ante i Nikola. Šokirani prizorom, nisu gubili vrijeme te su ga odmah počeli tjerati van. Ante pritom nije skrivao bijes zbog ovog neočekivanog upada u njegov privatni prostor.
Dok su ga izbacivali, Ivica se pokušao opravdati prilično neobičnim razlogom. Iako je situacija bila iznimno napeta, on je mirno tvrdio da je došao isključivo kako bi s njima razgovarao o strašnoj šteti koju je nedavna tuča nanijela usjevima.
Ostaje za vidjeti kako će se ovaj bizaran incident odraziti na ionako krhke i narušene odnose obitelji Vukas, pogotovo na Mirjanu i Antu koji ga svojim očima ne mogu vidjeti.