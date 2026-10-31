Ivica Vukas sanjao kako ubija Antu i Mirjanu

Jezivi snovi i smijeh u snu
Ivica Vukas sanjao je stravičan san u kojem ubija Milana Čavku, Marka Vukasa, Mirjanu i Antu. Ono što cijelu situaciju čini još jezivijom jest činjenica da se Ivica smijao dok je sanjao ovaj mračni scenarij.
Jakov je primijetio taj bizarni prizor te ga nevino upitao je li sanjao nešto lijepo. Jakov, naravno, nije ni slutio kakvi se zastrašujući planovi i misli vrzmaju po Ivičinoj glavi u tom trenutku.
Demoni prošlosti i susret na polju
Otkako je napustio psihijatrijsku bolnicu, Ivica se neprestano bori sa svojim unutarnjim demonima, a njegovo psihičko stanje se dodatno pogoršalo kada je vidio Antu na polju sa zadrugarima. Taj prizor probudio je u njemu lavinu negativnih emocija i potisnutog bijesa s kojim se očito još uvijek ne može nositi.
Tuga i traženje krivca
Ivica jednostavno ne može smisliti Antu, a ista razina netrpeljivosti usmjerena je i prema Mirjani. U njegovim očima, upravo su oni glavni krivci za niz tragedija koje su zadesile njegovu obitelj.
On ih otvoreno krivi za smrt svog sina Jose, što mu je ostavilo neizbrisiv trag na duši. Njegova ogorčenost tu ne staje, jer ih smatra odgovornima i za ono što se dogodilo Katarini i Teodori.
Sada se postavlja veliko pitanje hoće li Ivica ikada moći prijeći preko svega i oprostiti im. Gledatelji će s nestrpljenjem pratiti hoće li ovi mračni snovi na kraju prerasti u opasnu stvarnost.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.