Ivici se i dalje priviđa Joso, Rajka spremna pronaći stručnu pomoć

Psihičko stanje Ivice Vukasa ne prestaje zabrinjavati njegove najbliže. Nakon povratka iz bolnice, njegove halucinacije postaju sve strašnije, a Rajka u potpunom šoku shvaća da mu trenutna terapija nimalo ne pomaže

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Zastrašujuća priviđenja pokojnog sina

Iako su se svi nadali da će nova terapija donijeti toliko željeni mir, Ivica i dalje halucinira svog pokojnog sina Josu. Tijekom mučnih trenutaka, on od priviđenja traži potvrdu da je Joso stradao od Antine ruke. Rajka, potpuno slomljena i u suzama, svjedoči tom prizoru i shvaća koliko je situacija zapravo ozbiljna. Ona ubrzo uviđa da Ivicu nikada nisu zanimala raspela ni krunice sve do povratka iz ustanove, a sadašnje stanje ukazuje na to da mu lijekovi uopće ne djeluju ili ih on odbija piti.

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Nakon što svjedoči njegovom rastrojstvu, Rajka se kasnije povjerava Karmeli te joj priznaje da Ivica nije nimalo dobro. Odlučna je u namjeri da pronađe adekvatnu medicinsku skrb i spasi brata od daljnjeg propadanja.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

"Imam jednog prijatelja. Rekao je da će me spojiti s najboljim psihijatrom u Splitu ako mu taj ne pomogne. Idemo u Zagreb, ako mu ni tamo ne mogu pomoći. Idemo dalje, idemo dok ne nađemo tko će mu pomoći", odlučno i u dahu izjavila je šokirana Rajka, spremna na sve kako bi izvukla Ivicu iz tame.

Strah od psihijatrije i egzorcizma