Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ivici se i dalje priviđa Joso, Rajka spremna pronaći stručnu pomoć

Psihičko stanje Ivice Vukasa ne prestaje zabrinjavati njegove najbliže. Nakon povratka iz bolnice, njegove halucinacije postaju sve strašnije, a Rajka u potpunom šoku shvaća da mu trenutna terapija nimalo ne pomaže

RTL.hr
12.11.2026 20:30

 

Zastrašujuća priviđenja pokojnog sina

Iako su se svi nadali da će nova terapija donijeti toliko željeni mir, Ivica i dalje halucinira svog pokojnog sina Josu. Tijekom mučnih trenutaka, on od priviđenja traži potvrdu da je Joso stradao od Antine ruke. Rajka, potpuno slomljena i u suzama, svjedoči tom prizoru i shvaća koliko je situacija zapravo ozbiljna.

Ona ubrzo uviđa da Ivicu nikada nisu zanimala raspela ni krunice sve do povratka iz ustanove, a sadašnje stanje ukazuje na to da mu lijekovi uopće ne djeluju ili ih on odbija piti.

Očajnička potraga za pravim doktorima

Nakon što svjedoči njegovom rastrojstvu, Rajka se kasnije povjerava Karmeli te joj priznaje da Ivica nije nimalo dobro. Odlučna je u namjeri da pronađe adekvatnu medicinsku skrb i spasi brata od daljnjeg propadanja.

Rajka i Karmela, Divlje pčele
Rajka i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

"Imam jednog prijatelja. Rekao je da će me spojiti s najboljim psihijatrom u Splitu ako mu taj ne pomogne. Idemo u Zagreb, ako mu ni tamo ne mogu pomoći. Idemo dalje, idemo dok ne nađemo tko će mu pomoći", odlučno i u dahu izjavila je šokirana Rajka, spremna na sve kako bi izvukla Ivicu iz tame.

Strah od psihijatrije i egzorcizma

Karmela dijeli njezinu zabrinutost i moli je da poduzme sve što je u njezinoj moći samo da ga ne vrate u bolnicu, duboko uvjerena da su ga u toj ustanovi samo dodatno upropastili. Posebno ju je potresla činjenica da Ivica još uvijek misli da je u njega ušao đavao te čak traži egzorcizam.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele rajka vukas ivica vukas joso vukas
Divlje pčele

Neven Barišić ponovno iznenadio Terezu buketom, Ante i Mirjana ne skrivaju nezadovoljstvo

Divlje pčele

Luce pročitala Johnnyja i Cvitu, njihovo ponašanje otkrilo više nego što su htjeli

Moglo bi te zanimati

Tereza otvorila dušu Nikoli: Napokon sam našla čovjeka kojeg mogu zavoljeti

Stojan kod Vukasovih o odgoju kćeri Domenike: Otkrio zašto se nije ponovno oženio

General Carević najavio pomilovati Katarinu: 'Ne vraćaš se u zatvor, ideš kući na slobodu'

Marko Vukas u ljubavnom trokutu? Ispred njega zaručnica Domenika, a u mislima Zora Runje

Cvita i Johnny poljubili se u polju: Je li za sve kriva droga?

'Vi se mene ne sjećate?' Rajka suočila Stojana s najmračnijom tajnom iz prošlosti

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se ovog bivšeg političara? Dugo ga nismo vidjeli u javnosti, sad je snimljen na Wembleyju
Sjećate se zvijezda iz 'Breaking Bada'? Evo kako danas izgledaju glumci kultne serije
Bivša Miss Universe o smrti Periša: 'Po prvi put u životu duboko se sramim svoje profesije'
Svi traže recept za slavnu baklavu Bobe Živojinovića: Lepa Brena otkrila zašto ona ne kuha
Zbog platforme za odrasle se posvađala s ocem: Ovako izgleda kontroverzna kći Charlieja Sheena
Neočekivani susret u Bruxellesu! Dubravka Šuica pozirala s princem Harryjem, evo što ih je spojilo
Privatna strana Andrije Jarka: Kako mu izgledaju jutra, što ga opušta i u čemu najviše uživa?
Stipe Drviš na egzotičnoj destinaciji s lijepom brinetom: Pokazao mišiće, i dalje je u top formi
Stjepan Božić ponovno ušao u ring, Vanna gledala: Tko sve nije propustio premijeru filma
Četrdeset godina mlađa supruga Patricka Stewarta objavila emotivnu poruku nakon njegove smrti