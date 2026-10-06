Ivičino stanje se pogoršalo: Liječnici ga prebacuju na psihijatrijski odjel

Nakon niza stresnih događaja, Ivičino stanje drastično se pogoršalo. Liječnik je obitelji priopćio kako on više nije sposoban boraviti u običnom pritvoru te zahtijeva posebnu medicinsku njegu. "Prebacit ćemo ga u bolnicu na psihijatrijski odjel, tamo će ostati i nakon presude", potvrdio je doktor u razgovoru sa zabrinutom Karmelom.

Zbog ozbiljnosti cjelokupne situacije, stručni tim zaključio je da pacijent doživljava tešku psihotičnu epizodu. Ona se javila kao izravna posljedica pretrpljenog šoka i stresa. Kako bi mu se pružila adekvatna skrb i spriječilo daljnje pogoršanje, liječnici su odredili stalni stručni nadzor.

Podsjetimo, Ivica je završio u pritvoru nakon što je namjeravao ubiti svog vlastitog brata Antu Vukasa, no umjesto njega je upucao Milana Čavku. Osim toga, u istom danu izgubio je i svoju snahu Teodoru koju je pak umjesto Katarine Runje ubio Mirjanin plaćeni ubojica.