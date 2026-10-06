Ivičino stanje se pogoršalo: Liječnici ga prebacuju na psihijatrijski odjel

Posljedica velikog šoka
Nakon niza stresnih događaja, Ivičino stanje drastično se pogoršalo. Liječnik je obitelji priopćio kako on više nije sposoban boraviti u običnom pritvoru te zahtijeva posebnu medicinsku njegu. "Prebacit ćemo ga u bolnicu na psihijatrijski odjel, tamo će ostati i nakon presude", potvrdio je doktor u razgovoru sa zabrinutom Karmelom.
Zbog ozbiljnosti cjelokupne situacije, stručni tim zaključio je da pacijent doživljava tešku psihotičnu epizodu. Ona se javila kao izravna posljedica pretrpljenog šoka i stresa. Kako bi mu se pružila adekvatna skrb i spriječilo daljnje pogoršanje, liječnici su odredili stalni stručni nadzor.
Podsjetimo, Ivica je završio u pritvoru nakon što je namjeravao ubiti svog vlastitog brata Antu Vukasa, no umjesto njega je upucao Milana Čavku. Osim toga, u istom danu izgubio je i svoju snahu Teodoru koju je pak umjesto Katarine Runje ubio Mirjanin plaćeni ubojica.
Zabrana posjeta
Iako obitelj očajnički želi biti uz Ivicu, medicinsko osoblje moralo je donijeti stroge mjere izolacije. Svaki vanjski podražaj trenutačno mu može naštetiti i dodatno usporiti proces oporavka. "Dugo mu treba da se smiri nakon što se uzruja", naglasio je doktor objašnjavajući razloge zašto bi bilo najbolje da ga za sada nitko od članova obitelji ne posjećuje.
Iako takva uputa teško pada njegovim najbližima, stručnjaci vjeruju da je to najbolje za njegovo dobro. Liječnik je iskreno priznao da slučaj nije nimalo jednostavan, ali i dalje ostaje optimističan po pitanju ishoda liječenja i povratka u normalu.
Stručnjaci trenutačno ne mogu sa sigurnošću prognozirati koliko će ova zahtjevna faza trajati. Ipak, sigurni su da bolnička skrb u kontroliranim uvjetima predstavlja jedini ispravan put prema stabilizaciji.
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