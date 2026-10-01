Ivicu progone duhovi prošlosti, a Karmela traži način da ga vrati sebi: 'Gleda me, a kao da me ne razumije'

Situacija u kojoj se našla Karmela slama srce. U emotivnom razgovoru s prijateljicama, priznala je koliko joj je teško zbog stanja u kojem se nalazi njezin Ivica. Potpuno shrvana, ističe kako jedino što želi jest vratiti svog muškarca kakav je nekada bio.

"A ne mogu riječi izvući iz njega. Gleda me, a kada me ne vidi, kao da ne razumije što mu govorim", povjerila se Karmela, ne skrivajući strah da će on zauvijek ostati zarobljen u svom zatvorenom svijetu. Prijateljice su joj savjetovale da pokuša otići sama kod njega, bez pratnje drugih članova obitelji, u nadi da će se on tada lakše otvoriti i napokon progovoriti.

Dok Karmela pokupava pronaći način da dopre do supruga, Ivica prolazi kroz unutarnji pakao. Njegovo psihičko stanje drastično se pogoršalo, a stres i izolacija uzeli su svoj danak. Umjesto stvarnosti, on je okružen teškim halucinacijama i sjećanjima koja ga neumorno progone.