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Divlje pčele

Ivicu progone duhovi prošlosti, a Karmela traži način da ga vrati sebi: 'Gleda me, a kao da me ne razumije'

Obitelj Ivice Vukasa prolazi pravu agoniju. Nakon niza tragičnih događaja, gubitka sina Jose, snahe Teodore te pokušaja ubojstva vlastitog brata Ante, Ivica Vukas doveden je na rub. Uskoro ga čeka psihijatrijsko liječenje

RTL
01.10.2026 16:00

Očaj i nemoć pred zidom šutnje

Situacija u kojoj se našla Karmela slama srce. U emotivnom razgovoru s prijateljicama, priznala je koliko joj je teško zbog stanja u kojem se nalazi njezin Ivica. Potpuno shrvana, ističe kako jedino što želi jest vratiti svog muškarca kakav je nekada bio.

"A ne mogu riječi izvući iz njega. Gleda me, a kada me ne vidi, kao da ne razumije što mu govorim", povjerila se Karmela, ne skrivajući strah da će on zauvijek ostati zarobljen u svom zatvorenom svijetu. Prijateljice su joj savjetovale da pokuša otići sama kod njega, bez pratnje drugih članova obitelji, u nadi da će se on tada lakše otvoriti i napokon progovoriti.

Dok Karmela pokupava pronaći način da dopre do supruga, Ivica prolazi kroz unutarnji pakao. Njegovo psihičko stanje drastično se pogoršalo, a stres i izolacija uzeli su svoj danak. Umjesto stvarnosti, on je okružen teškim halucinacijama i sjećanjima koja ga neumorno progone.

Karmela i Luce
Karmela i Luce FOTO: RTL

Posebno su upečatljivi i teški trenuci u kojima se Ivica prisjeća Jose. Ti fragmenti prošlosti izazivaju u njemu neopisiv strah i duboki nemir. Njegov gubitak doticaja sa stvarnošću otežava bilo kakvu normalnu komunikaciju, a njegovi rijetki i kratki odgovori, u kojima ponavlja kako ga je strah, jasno pokazuju koliko duboko je potonuo u vlastite traume iz kojih ne vidi izlaz.

Unatoč izrazito teškoj i naizgled bezizlaznoj situaciji, Karmela ne odustaje od čovjeka kojeg voli. Hoće li s vremenom ljubav i upornost jedne žene biti dovoljni da izvuku voljenu osobu iz mraka u koji je nepovratno upala?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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