Ivicu progone duhovi prošlosti, a Karmela traži način da ga vrati sebi: 'Gleda me, a kao da me ne razumije'

Očaj i nemoć pred zidom šutnje
Situacija u kojoj se našla Karmela slama srce. U emotivnom razgovoru s prijateljicama, priznala je koliko joj je teško zbog stanja u kojem se nalazi njezin Ivica. Potpuno shrvana, ističe kako jedino što želi jest vratiti svog muškarca kakav je nekada bio.
"A ne mogu riječi izvući iz njega. Gleda me, a kada me ne vidi, kao da ne razumije što mu govorim", povjerila se Karmela, ne skrivajući strah da će on zauvijek ostati zarobljen u svom zatvorenom svijetu. Prijateljice su joj savjetovale da pokuša otići sama kod njega, bez pratnje drugih članova obitelji, u nadi da će se on tada lakše otvoriti i napokon progovoriti.
Dok Karmela pokupava pronaći način da dopre do supruga, Ivica prolazi kroz unutarnji pakao. Njegovo psihičko stanje drastično se pogoršalo, a stres i izolacija uzeli su svoj danak. Umjesto stvarnosti, on je okružen teškim halucinacijama i sjećanjima koja ga neumorno progone.
Posebno su upečatljivi i teški trenuci u kojima se Ivica prisjeća Jose. Ti fragmenti prošlosti izazivaju u njemu neopisiv strah i duboki nemir. Njegov gubitak doticaja sa stvarnošću otežava bilo kakvu normalnu komunikaciju, a njegovi rijetki i kratki odgovori, u kojima ponavlja kako ga je strah, jasno pokazuju koliko duboko je potonuo u vlastite traume iz kojih ne vidi izlaz.
Unatoč izrazito teškoj i naizgled bezizlaznoj situaciji, Karmela ne odustaje od čovjeka kojeg voli. Hoće li s vremenom ljubav i upornost jedne žene biti dovoljni da izvuku voljenu osobu iz mraka u koji je nepovratno upala?
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