Iza kulisa druge sezone 'Divljih pčela': Glumica Marija Borić Jerneić pokazala kako izgleda snimanje

Marija Borić Jerneić, jedna od glumica omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele' , podijelila je fotografije nastale tijekom snimanja druge sezone i tako gledateljima pružila mali pogled iza kulisa priče koja se već u ponedjeljak vraća na male ekrane.

Fotografije sa seta stižu u pravom trenutku – samo nekoliko dana prije početka nove sezone koja donosi nastavak sudbina dobro poznatih likova, ali i nove zaplete, odnose i iskušenja. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, povratak u svijet 'Divljih pčela' donosi odgovore na neka pitanja, ali i otvara potpuno nova.

I dok detalji onoga što nas čeka zasad ostaju dobro čuvana tajna, prizori sa snimanja pokazuju da je ekipa ponovno na okupu i spremna gledatelje uvući u priču punu emocija, ljubavi, obiteljskih odnosa i dramatičnih obrata.

Nova sezona već je pred vratima, a sudeći prema dosad viđenom, mir neće dugo trajati. Stare priče još nisu završene, neke odluke tek će doći na naplatu, a novi događaji mogli bi potpuno promijeniti odnose među likovima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.