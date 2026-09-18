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Divlje pčele

Iza kulisa druge sezone 'Divljih pčela': Glumica Marija Borić Jerneić pokazala kako izgleda snimanje

Odbrojavanje do povratka 'Divljih pčela' je počelo, a atmosfera sa seta dodatno je zagrijala iščekivanje nove sezone

RTL.hr
18.09.2026 14:00

Marija Borić Jerneić, jedna od glumica omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale tijekom snimanja druge sezone i tako gledateljima pružila mali pogled iza kulisa priče koja se već u ponedjeljak vraća na male ekrane.

Fotografije sa seta stižu u pravom trenutku – samo nekoliko dana prije početka nove sezone koja donosi nastavak sudbina dobro poznatih likova, ali i nove zaplete, odnose i iskušenja. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, povratak u svijet 'Divljih pčela' donosi odgovore na neka pitanja, ali i otvara potpuno nova.

I dok detalji onoga što nas čeka zasad ostaju dobro čuvana tajna, prizori sa snimanja pokazuju da je ekipa ponovno na okupu i spremna gledatelje uvući u priču punu emocija, ljubavi, obiteljskih odnosa i dramatičnih obrata.

Nova sezona već je pred vratima, a sudeći prema dosad viđenom, mir neće dugo trajati. Stare priče još nisu završene, neke odluke tek će doći na naplatu, a novi događaji mogli bi potpuno promijeniti odnose među likovima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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