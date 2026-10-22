Jakov dobiva zabrinjavajući poziv iz zatvora, a anonimno pismo otkriva Antino skrovište!

Ante se oporavlja i ne ispušta Cvitu iz vida jer nije siguran hoće li ga raskrinkati. Anđelko i Sikirica u postaji pronalaze anonimno pismo u kojem piše gdje se skriva Ante

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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'. Ivica moli don Jeru da mu pomogne istjerati vraga iz njega. Polako se pokušava priviknuti na svoj stari život među ostalim mještanima.

icon-expand icon-close icon-close Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta salje Evu na tajni zadatak kako bi doznala sto se događa između Kate i Mađara te je li mu on uistinu odan koliko misli. Ante se oporavlja i ne ispušta Cvitu iz vida jer nije siguran hoće li ga raskrinkati. Anđelko i Sikirica u postaji pronalaze anonimno pismo u kojem piše gdje se skriva Ante.

icon-expand Jakov prima poziv, Divlje pčele FOTO: RTL