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Divlje pčele

Jakov dobiva zabrinjavajući poziv iz zatvora, a anonimno pismo otkriva Antino skrovište!

Ante se oporavlja i ne ispušta Cvitu iz vida jer nije siguran hoće li ga raskrinkati. Anđelko i Sikirica u postaji pronalaze anonimno pismo u kojem piše gdje se skriva Ante

RTL.hr
22.10.2026 12:07

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'.

Ivica moli don Jeru da mu pomogne istjerati vraga iz njega. Polako se pokušava priviknuti na svoj stari život među ostalim mještanima.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta salje Evu na tajni zadatak kako bi doznala sto se događa između Kate i Mađara te je li mu on uistinu odan koliko misli.

Ante se oporavlja i ne ispušta Cvitu iz vida jer nije siguran hoće li ga raskrinkati. Anđelko i Sikirica u postaji pronalaze anonimno pismo u kojem piše gdje se skriva Ante.

Jakov prima poziv, Divlje pčele
Jakov prima poziv, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka pokušava uvjeriti Čavku da ostane u Ženevi. Jakov dobiva poziv iz zatvora da je Kate u opasnosti i da je pod hitno mora spasiti.

Zora se u bijesu izlane Marinu i otkrije mu da je vec jednom rodila...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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