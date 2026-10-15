Jakov došao posjetiti Katu, a njezine riječi potpuno su ga zatekle! Hoće li saznati istinu?

Kati u posjet u zatvoru dolazi Jakov Vukas, no njihov susret prolazi u mučnoj atmosferi. Umjesto olakšanja, Jakovljev dolazak donosi joj samo dodatni strah i zabrinutost za njegovu sigurnost

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Očajnički pokušavajući zaštititi muškarca do kojeg joj je stalo, Kate poseže za teškim riječima i lažnom hladnoćom. Iza njezinih postupaka stoji strah od upravitelja zatvora i opasnosti koje vrebaju iza rešetaka.

Odbijanje iz ljubavi

Jakovljev posjet zatvoru trebao je biti trenutak bliskosti, no pretvorio se u hladan susret. Kate ga uporno odbija, jasno mu dajući do znanja da ne želi njegove posjete. "Znaš čemu se nadam? Da će doći jedan mjesec, da ćeš mi doći samo dva puta. I onda samo jednom. I onda da će proć pola godine da me nisi ni obišao," govori mu nadajući se da će ga tako otjerati od sebe. Njezin je cilj jasan: želi da Jakov nastavi sa svojim životom i zaboravi na nju. "Nadam se da ću onda samo čuti da nastavio dalje i da si sretan sa ženom koju voliš," dodaje, skrivajući pravu istinu iza svojih oštrih riječi.

icon-expand icon-close icon-close Jakov Vukas i Katarina Runje FOTO: RTL

On ne razumije njezino ponašanje i ne zna da ona djeluje pod prijetnjama. Upravitelj zatvora drži ju u strahu, a Kate je uvjerena da je jedini način da zaštiti Jakova taj da ga zauvijek otjera iz svog života.

Prijetnje i strah

Iza Katina odbijanja krije se strašna istina s kojom se suočava unutar zatvorskih zidina. Njezina trudnoća postala je oružje u rukama okrutnog upravitelja koji joj jasno daje do znanja kakva je sudbina čeka. "Možda te prebace u drugi zatvor, ali iz mog zatvora ćeš izaći samo lijesa," zlokobno joj prijeti.

icon-expand Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL