Novi zapovjednik milicije Lazar Krneta vraća se u Vrilo nakon dvadeset godina, a njegov povratak nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mještani dobro znaju kakvu mračnu prošlost vuče za sobom i koliko je bio okrutan kao upravitelj zatvora, pa se u mjestu odmah osjeti napetost.

Najžešće reagira Jakov Vukas, velika ljubav Katarine Runje. Kad se sjeti svega što je Krneta napravio Kati dok je bila u zatvoru, bijes ga jednostavno preplavi.

Čim se nađu licem u lice, Jakov gubi živce i otvoreno ga napada. "Ne smije dolazit ovdje", viče Jakov pa mu jasno poručuje: "Kate nije sama ovdje. Cilo mjesto je uz nju." Daje mu do znanja da se pod svaku cijenu kloni Kate koja se upravo vraća u selo, a situacija zamalo preraste u fizički sukob dok ga Jerko jedva uspijeva smiriti i odvući sa strane.