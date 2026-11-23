Novi zapovjednik milicije Lazar Krneta vraća se u Vrilo nakon dvadeset godina, a njegov povratak nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mještani dobro znaju kakvu mračnu prošlost vuče za sobom i koliko je bio okrutan kao upravitelj zatvora, pa se u mjestu odmah osjeti napetost.
Jakov brani Katarinu
Najžešće reagira Jakov Vukas, velika ljubav Katarine Runje. Kad se sjeti svega što je Krneta napravio Kati dok je bila u zatvoru, bijes ga jednostavno preplavi.
Čim se nađu licem u lice, Jakov gubi živce i otvoreno ga napada. "Ne smije dolazit ovdje", viče Jakov pa mu jasno poručuje: "Kate nije sama ovdje. Cilo mjesto je uz nju." Daje mu do znanja da se pod svaku cijenu kloni Kate koja se upravo vraća u selo, a situacija zamalo preraste u fizički sukob dok ga Jerko jedva uspijeva smiriti i odvući sa strane.
Krneta ne posustaje
Krneta na Jakovljeve prijetnje ostaje potpuno leden. Bez trunke straha hladno mu uzvraća: "Nije ti pametno prijetit poručniku milicije." Bahat i samouvjeren, ne pokazuje ni najmanju namjeru povući se, nego još cinično dobacuje na račun Katarinina povratka: "Zanimljivo izgleda istina, ono što kažu, da se ubojica uvijek vraća na misto zločina."
Dok se Krneta već polako udomaćuje u mjestu i sije strah među mještanima koji brinu za Katarininu sigurnost, Jakov pokušava smisliti plan kako da ga makne i zaštiti Katu.
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