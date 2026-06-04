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Divlje pčele

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
04.06.2026 11:50

Ivica i Jakov razgovaraju o zadruzi, ali i Karmelinom razvodu - konačno joj je Mate potpisao papire. Uskoro Jakov pita oca o Teodori i papirima koje je pronašla u Josinoj bilježnici. Vice planira prodaju zemlje, no nema plan otići iz Vrila. Domazet i Nikola razgovaraju o Josinom ubojstvu, Toma govori cijelu istinu o svemu što se dogodilo.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Toma i Marko se sukobljavaju nasred Vrila pa sve smiri policija. Nikola shvaća svu istinu. Teodora dolazi Katarini u zatvori, moli da ne govori Jakovu tko je ucjenjuje. Nikola i Marko uskoro se posvađaju zbog Domazeta, a Ante i Mirjana ih opominju. Jakov se suočava s Teodorom, sve mu je jasnija istina.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele jakov divlje pčele
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