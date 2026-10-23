Jakov napao Krnetu: 'Saznat ću što se događa s Katarinom i svi će saznati'

Jakov je ušao u Krnetin ured odlučan da dobije objašnjenje zašto ne može doći u posjet Katarini. Podsjetimo, nešto ranije nazvao ga je Aldo i rekao da hitno mora Katarinu premjestiti u drugi zatvor. Umjesto razumijevanja, dočekao ga je bezobrazan i bahat stav upravitelja Krnete koji se očito naslađivao teškom situacijom.

"Čuo sam da vi dosta često radite probleme u sobi za posjete", rekao mu je Krneta s podsmijehom. Upravitelj se pritom pravdao strogim zatvorskim pravilima, hladno mu objasnivši da se susret ne može održati zbog takozvanih disciplinskih mjera.

Iako je Krneta pokušao zadržati kontrolu nad razgovorom, Jakov mu je jasno dao do znanja da nije budala i da ne pada na njegove prozirne laži. Vidno isfrustriran, Jakov je poručio da mu je dosta izmišljenih razloga kojima ga odbijaju svake nedjelje i sprječavaju kontakt sa ženom koju voli.

"Znam da se nešto događa. Obećajem da ću saznati što se događa, a kad saznam, onda se možete lijepo pozdraviti sa svojim mjestom", oštro mu je zaprijetio Jakov, ne obazirući se na Krnetin autoritet.