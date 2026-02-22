Jakov objavio rat Anti! Nakon prijevare oko zemlje, više nema povratka

U obitelji Vukas ponovno ključaju stare napetosti, a u središtu novog sukoba našli su se stric i nećak, Ante i Jakov Vukas

Nakon što je na vidjelo izašla Antina namjera da još jednom prevari vlastitog brata Ivicu oko obiteljskog zemljišta, strasti su se uzburkale, a mladi Jakov odlučio je uzeti pravdu u svoje ruke, najavljujući stricu otvoren i bespoštedan rat u seriji 'Divlje pčele'.

Lažne karte i izigrano povjerenje

Čini se da pohlepa Ante Vukasa ne poznaje granice, a najnoviji plan uključivao je manipulaciju kartama zemljišta kako bi brata Ivicu uvjerio da mu prepušta dio na kojem se planira graditi tvornica. Ante je, kako se otkrilo, Ivici dao lažne karte, prikazujući situaciju onako kako njemu odgovara, dok je istovremeno drugu, pravu verziju, zadržao za sebe. "Istina je, kartu koju sam vam poslao... to je bila moja, a ne državna," priznao je kasnije Ante, potvrđujući postojanje dvije verzije dokumenata. Ova prevara, osmišljena da Antu pozicionira kao ključnog igrača u unosnom poslu s industrijskom zonom, duboko je povrijedila Ivicu i razbjesnila njegova sina Jakova, koji više nije mogao stajati po strani i gledati kako mu stric beskrupulozno uništava oca i obitelj.

icon-expand Ivica, Teodora, Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

"Stalno lažeš i varaš"

Saznavši za izdaju, Jakov Vukas nije gubio vrijeme. Bijesno je upao u kuću, ne tražeći objašnjenja, već izravan sukob. "Možemo ovdje pred svima ili nasamo, ti izaberi," oštro je poručio Anti, jasno dajući do znanja da je vrijeme za skrivanje prošlo. Suočavanje je bilo eksplozivno. Jakov je zasuo stricu lavinu optužbi, podsjećajući ga na prethodne grijehe. "Svaki put me iznenadiš kad pokažeš svoje pravo lice. Stalno lažeš, varaš, prvo s djedovim testamentom, a sad i ovo," rekao je Jakov, referirajući se na ranije Antine makinacije s obiteljskim nasljedstvom. Ovi odnosi unutar obitelji postali su bojno polje na kojem se gubi svaki osjećaj za pravdu i poštenje. Ante se pokušao obraniti ciničnim opravdanjima, tvrdeći da je njihov djed dobro znao da je Jakovljev otac Ivica "nesposoban" i da bi "sve spiskao" što mu ostane. Prema Antinoj izopačenoj logici, krivotvorenjem oporuke i manipulacijom zemljom on je zapravo štitio obiteljsku imovinu. "Nije htio da ono što je cijeli život stvarao nestane preko noći," tvrdio je Ante, pokušavajući sebe prikazati kao zaštitnika djedovine.

icon-expand Jakov, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Priča koja je tek počela

Takva objašnjenja nisu mogla umiriti Jakova. Vidjevši da stric ne pokazuje ni trunku kajanja, već se i dalje oslanja na laži, Jakov mu je uputio posljednje upozorenje koje je odzvanjalo poput objave rata. "Varaš se, striče," poručio mu je hladno. "Ova priča je tek počela." Tim je riječima Jakov jasno stavio do znanja da neće dopustiti da ova prevara prođe nekažnjeno. Obitelj Vukas ponovno je na rubu raskola, no ovoga puta, čini se, bitka će biti žešća nego ikad. Jakov je spreman ići do kraja kako bi zaštitio očevu čast i ono što pripada njegovoj obitelji, a kako će se ovaj sukob rasplesti, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno: mir u kući Vukasovih još dugo neće zavladati.

icon-expand Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

