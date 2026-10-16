Jakov odbio Jeličinu ljubav! Hoće li ona napokon odustati od muškarca kojeg ne može imati?

Zaboravivši na sve kočnice, Jelica je pokucala na Jakovljeva vrata s jasnom namjerom. Otvoreno mu je priznala da ne želi Anđelka te da njezino srce pripada samo njemu. Iako je očekivala barem malo nade, Jakov ju je brzo prizemljio podsjetivši je da je on muškarac koji voli drugu ženu, unatoč tome što ona trenutačno služi zatvorsku kaznu.

Povrijeđena njegovom hladnoćom, Jelica mu je u naletu očaja prebacila da se ponaša kao udovac, s obzirom na to da svoju ženu ne može ni vidjeti. Te su riječi duboko pogodile Jakova, koji je emotivno reagirao i jasno joj dao do znanja da neće ponavljati pogreške iz prošlosti. "Jednom sam bio s drugom i uništio sam nju, to više neću ponavljati", poručio joj je Jakov, nakon čega su oboje ostali u suzama i duboko uvrijeđeni.