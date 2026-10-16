Jakov odbio Jeličinu ljubav! Hoće li ona napokon odustati od muškarca kojeg ne može imati?

Zaboravivši na sve kočnice, Jelica je pokucala na Jakovljeva vrata s jasnom namjerom. Otvoreno mu je priznala da ne želi Anđelka te da njezino srce pripada samo njemu. Iako je očekivala barem malo nade, Jakov ju je brzo prizemljio podsjetivši je da je on muškarac koji voli drugu ženu, unatoč tome što ona trenutačno služi zatvorsku kaznu.
Povrijeđena njegovom hladnoćom, Jelica mu je u naletu očaja prebacila da se ponaša kao udovac, s obzirom na to da svoju ženu ne može ni vidjeti. Te su riječi duboko pogodile Jakova, koji je emotivno reagirao i jasno joj dao do znanja da neće ponavljati pogreške iz prošlosti. "Jednom sam bio s drugom i uništio sam nju, to više neću ponavljati", poručio joj je Jakov, nakon čega su oboje ostali u suzama i duboko uvrijeđeni.
Oštre riječi babe Ljube
Nakon mučnog susreta, slomljena Jelica brzo je napustila kuću, no nije uspjela proći nezamijećeno. Baba Ljube, koja ju je pratila i vidjela odakle izlazi, odmah ju je suočila s realnošću. Ljube nije imala nimalo razumijevanja za Jeličine suze i patnju, već joj je otvoreno rekla da nije normalna jer pokušava stati na put nečemu što je svima u mjestu dobro poznato. "Pa ti kao da nisi narasla tu u mjestu, gdje svi znaju za veliku ljubav Jakova i Kate", oštro joj je odbrusila Ljube, dodavši da je može biti sram zbog njezinih postupaka.
Ostaje za vidjeti kako će se Jelica oporaviti od ovog bolnog udarca i hoće li napokon odustati od neuzvraćene ljubavi.
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