Jakov posjetio Katarinu u zatvoru, Krneta joj zabranio da ga viđa

Jakov je odlučio ponovno posjetiti Katarinu u zatvoru, unatoč njezinom jasnom protivljenju. "Rekla sam ti tu već sto puta da ne dolaziš", odbrusila mu je Katarina tijekom susreta.
Jakov se našao uvrijeđenim ne znajući što se zapravo skriva u pozadini njezinog odbijanja.
Strogo upozorenje upravitelja
Nakon susreta, u priču se brzo umiješao zatvorski upravitelj Krneta. Doznao je za Jakovljev dolazak i odlučio odmah raščistiti situaciju s Katarinom kako bi zadržao kontrolu. "Čuo sam da ti je Jakov Vukas bija u posjeti", suočio ju je Krneta, podsjećajući je na njihove ranije dogovore o tome tko smije dolaziti.
Katarina se branila objašnjavajući da je Jakovu već rekla da više ne dolazi. Željela je izbjeći bilo kakve dodatne probleme u ionako teškoj situaciji.
Ipak, Krnetu je najviše zanimao jedan specifičan detalj o kojem su već počele kružiti priče. Pripovijedalo se da je između njih dvoje došlo do fizičkog kontakta tijekom tog neugodnog susreta. "Rekao mi je Aldo da ste se dodirnuli. Je li to istina?", upitao ju je sumnjičavo.
Vidno uznemirena takvim optužbama, Katarina je brzo negirala vlastitu inicijativu u tom činu. "On je mene, nisam ja njega", pravdala se prestrašeno.
Hoće li Jakov konačno odustati od posjeta ili slijedi novi i još opasniji zaplet?
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