Jakov posjetio Katarinu u zatvoru, Krneta joj zabranio da ga viđa

Posjet Jakova zatvoru ponovno je otvorio stare rane, a Katarina mu je jasno dala do znanja da ga ne želi vidjeti. Situaciju je dodatno zakomplicirao nadzornik Krneta, koji ne trpi neposluh

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Jakov je odlučio ponovno posjetiti Katarinu u zatvoru, unatoč njezinom jasnom protivljenju. "Rekla sam ti tu već sto puta da ne dolaziš", odbrusila mu je Katarina tijekom susreta. Jakov se našao uvrijeđenim ne znajući što se zapravo skriva u pozadini njezinog odbijanja.

Strogo upozorenje upravitelja

Nakon susreta, u priču se brzo umiješao zatvorski upravitelj Krneta. Doznao je za Jakovljev dolazak i odlučio odmah raščistiti situaciju s Katarinom kako bi zadržao kontrolu. "Čuo sam da ti je Jakov Vukas bija u posjeti", suočio ju je Krneta, podsjećajući je na njihove ranije dogovore o tome tko smije dolaziti. Katarina se branila objašnjavajući da je Jakovu već rekla da više ne dolazi. Željela je izbjeći bilo kakve dodatne probleme u ionako teškoj situaciji.

icon-expand icon-close icon-close Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL