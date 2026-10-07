Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jakov posjetio Katarinu u zatvoru, Krneta joj zabranio da ga viđa

Posjet Jakova zatvoru ponovno je otvorio stare rane, a Katarina mu je jasno dala do znanja da ga ne želi vidjeti. Situaciju je dodatno zakomplicirao nadzornik Krneta, koji ne trpi neposluh

RTL
07.10.2026 20:45

Jakov je odlučio ponovno posjetiti Katarinu u zatvoru, unatoč njezinom jasnom protivljenju. "Rekla sam ti tu već sto puta da ne dolaziš", odbrusila mu je Katarina tijekom susreta.

Jakov se našao uvrijeđenim ne znajući što se zapravo skriva u pozadini njezinog odbijanja.

Strogo upozorenje upravitelja

Nakon susreta, u priču se brzo umiješao zatvorski upravitelj Krneta. Doznao je za Jakovljev dolazak i odlučio odmah raščistiti situaciju s Katarinom kako bi zadržao kontrolu. "Čuo sam da ti je Jakov Vukas bija u posjeti", suočio ju je Krneta, podsjećajući je na njihove ranije dogovore o tome tko smije dolaziti.

Katarina se branila objašnjavajući da je Jakovu već rekla da više ne dolazi. Željela je izbjeći bilo kakve dodatne probleme u ionako teškoj situaciji.

Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele
Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, Krnetu je najviše zanimao jedan specifičan detalj o kojem su već počele kružiti priče. Pripovijedalo se da je između njih dvoje došlo do fizičkog kontakta tijekom tog neugodnog susreta. "Rekao mi je Aldo da ste se dodirnuli. Je li to istina?", upitao ju je sumnjičavo.

Vidno uznemirena takvim optužbama, Katarina je brzo negirala vlastitu inicijativu u tom činu. "On je mene, nisam ja njega", pravdala se prestrašeno.

Hoće li Jakov konačno odustati od posjeta ili slijedi novi i još opasniji zaplet?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje jakov vukas
Divlje pčele

'Ovo je naša Lola iz pariškog predgrađa': Bogataš Filip potpuno zaluđen Zorom, iako ne zna njezino pravo ime

Divlje pčele

Žestoki sukob Cvite i Mirjane zbog Andrije: 'Gledaj svoja posla, mi odlučujemo o svom djetetu!'

Moglo bi te zanimati

Ovakog Krnetu još niste vidjeli! Slavko Sobin pokazao što se događa iza kamera 'Divljih pčela'

Veliko slavlje kod Vukasa: Marko zaprosio Domeniku, a u pozadini se kuje opasan posao

Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

Novi identiteti i nove ljubavi, evo kako izgledaju likovi 'Divljih pčela' šest godina kasnije

U Vrilu je prošlo šest godina! Kate i dalje prolazi pakao, a Marko se upustio u opasan posao

Krneta nasrnuo na Katu! Dirao je i ljubio protiv njezine volje

Pročitaj na Net.hr
Znate li kako izgleda Severinina majka Ana? Pjevačica objavila fotografije prisnih trenutaka
Preminuo poznati hrvatski skladatelj i tekstopisac, autor mnogih hitova
Kristina Čirjak o životu iza kamera: 'Kofer je uvijek napola spakiran, a u ormaru mi je kaos'
Kći Lise Rinne je slavna manekenka: Poziranje u izazovnom donjem rublju nije joj strano
Kad se pojavi uz Ocona, svi gledaju samo nju: Jedna od najatraktivnijih WAGsica F1
Billie Eilish prvo osuđivali radi viška kilograma, a sada je optužuju da je na Ozempicu
Manekenka Ana poginula nakon udara groma: Imala je samo 22 godine
Tarik Filipović posvetio emotivne stihove supruzi Lejli: 'Nikad te nitko neće voljet’ kao ja'
Nina Badrić objavila staru fotografiju s A$AP Rockyjem: 'Rihanna, skužila sam ga prije tebe'
U prometnoj nesreći preminuo poznati srpski redatelj i voditelj