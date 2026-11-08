Jakov razotkrio mračne tajne zatvora: General Carević u šoku nakon stravičnih saznanja

Nakon što je Katarina završila u bolnici, Jakov je odlučio prekinuti šutnju. U napetom razgovoru s generalom Carevićem iznio je jezive detalje o zlostavljanju koje provodi upravitelj Lazar Krneta

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Suočavanje u bolnici

General Carević došao je u splitsku bolnicu zahvaliti Katarini na spašavanju njegove kćeri. Priliku je iskoristio Jakov, koji više nije mogao trpjeti nepravdu. Odlučio je moćnom generalu otkriti pravi razlog Katarinina iznenadnog bijega. "Pobjegla je od upravitelja Lazara Krnete", započeo je Jakov, odlučan da se za istinu sazna. Objasnio je kako je Krneta nju i ostale zatvorenice godinama brutalno mučio, zbog čega je boravak u zatvoru postao neizdrživ pakao iz kojeg je morala pobjeći.

Teške optužbe i strah

Carević je bio potpuno zatečen Jakovljevim riječima. Očekivao je uobičajen zahvalni posjet, a dobio saznanja o hororu iza rešetaka. "Pa to su ozbiljne optužbe. Je li protiv tog čovjeka podnesena prijava?", upitao je šokirani general, vidno uznemiren onime što je čuo.

icon-expand icon-close icon-close General Carević i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov mu je slikovito objasnio surovu realnost s kojom se nesretne žene tamo suočavaju svakog dana. "Ni jedna žena neće govoriti protiv njega. Boje se za svoje živote", istaknuo je Jakov, nadajući se da će se za cijelu istinu već saznati i da će generalov utjecaj stati na kraj tom zlu.

Obećanje generala

Očajni Jakov zamolio je generala za pomoć, naglasivši da ne traži pomilovanje, već samo da Katarina svoju kaznu odsluži u normalnim i ljudskim uvjetima. Dodao je i sumnju da je Krneta usko povezan s obitelji Vukas, čime je cijela priča dobila još mračniju notu. Nakon svega što je čuo, Carević nije mogao ostati ravnodušan na sudbinu žena o kojima nitko ne brine. "Budite bez brige, ispitat ću to preko svojih ljudi", obećao je general, dajući do znanja da neće preći preko takvog zločina.

icon-expand Krneta i Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL