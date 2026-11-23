U policijskoj postaji, Jakov je na rubu da udari Knetu koji ga ne prestaje provocirati. Zora se oprašta s Lili i Nenom u Bellavisti i spremna je vratiti se u Vrlo. Marino pronalazi njezinu poruku...
Nakon svađe s obitelji Tereza odlazi u Nevenov stan. I dalje smatra kako je donijela pravu odluku, no Nevenu smeta Antino agresivno ponašanje pa se odluči još jednom obračunati s njim.
Nakon školske priredbe na mjesnom trgu Cvita ugleda Krnetu i pred svima se sukobi s njime. Smatra kako Mirjana i Ante imaju prste u njegovu dolasku.
Rajka tješi pijanog Čavku koji joj se emotivno otvara i priznaje da i dalje voli Terezu.
Cvita i Džoni ponovno se tajno sastaju i prepuštaju strastima, no ne znaju da ih netko promatra.
Krneta se šepuri Vrilom, ali Baba Ljuba, Brico, Luce i ostatak mještana pobrinut će se da se ne osjeća nimalo ugodno.
'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.