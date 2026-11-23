U policijskoj postaji, Jakov je na rubu da udari Knetu koji ga ne prestaje provocirati. Zora se oprašta s Lili i Nenom u Bellavisti i spremna je vratiti se u Vrlo. Marino pronalazi njezinu poruku...

Nakon svađe s obitelji Tereza odlazi u Nevenov stan. I dalje smatra kako je donijela pravu odluku, no Nevenu smeta Antino agresivno ponašanje pa se odluči još jednom obračunati s njim.