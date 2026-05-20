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Divlje pčele

Jakov se suočava s Katarinom, a Domazet odluči napustiti Vrilo

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
20.05.2026 13:03

Nakon što dozna istinu o Petrovoj smrti i Josinoj upletenosti u cijeli slučaj, Jakov mora odlučiti može li ostati podrška i oslonac Katarini.

Cvita postepeno prihvaća dijete kao svoje, na Nikolino veliko olakšanje, no Zora se potpuno predaje patnji...

Mate ulovi Karmelu kako kriomice pokušava uzeti novac, a sve kulminira novim velikim sukobom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Teodorina mama suočava se sa cijelom obitelji i na sve načine pokušava spasiti kćerin brak.

Domazet odlučuje što prije napustiti Vrilo pa pokušava žurno prodati svoj maslinik. Traži pomoć Badurine, no hoće li mu on dopustiti da ode prije nego što dozna istinu o njegovoj prošlosti?

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele
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