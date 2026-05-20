Jakov se suočava s Katarinom, a Domazet odluči napustiti Vrilo

Nakon što dozna istinu o Petrovoj smrti i Josinoj upletenosti u cijeli slučaj, Jakov mora odlučiti može li ostati podrška i oslonac Katarini.

Cvita postepeno prihvaća dijete kao svoje, na Nikolino veliko olakšanje, no Zora se potpuno predaje patnji...

Mate ulovi Karmelu kako kriomice pokušava uzeti novac, a sve kulminira novim velikim sukobom.