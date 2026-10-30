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Divlje pčele

Jakov stjerao Mirjanu u kut: Slijedi li osveta zbog mučenja Katarine?

Jakov se u učionici suočio s Mirjanom, a njegove teške riječi i prijetnje ostavile su je u potpunom šoku

RTL.hr
30.10.2026 10:00

Opasna prijetnja

Jakov je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi zaštitio voljenu Katarinu Runje. U vrlo napetom razgovoru u učionici, jasno je dao do znanja Mirjani da zna za njezinu povezanost sa zloglasnim upraviteljem zatvora, Lazarom Krnetom.

"Mirjana, trebao bi porazgovarati s tobom. Radi se o Katarini", započeo je Jakov hladno i direktno. Njegov ton nije ostavljao prostor za izgovore, a Mirjana je odmah shvatila da je situacija ozbiljna.

Skriveni dogovor za mučenje

Iako je Mirjana pokušala zanijekati poznanstvo s Krnetom, Jakov nije odustajao. Njegove riječi izazvale su pravi strah kod nje, pogotovo kada joj je dao do znanja da je svjestan dogovora za mučenje nedužne Katarine.

Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

"Bude li Katarini falila samo jedna dlaka s glave, prvo ću tebe potražiti. I sve ono što si ti napravila, to ću ti sve vratiti i to s kamatama", oštro joj je zaprijetio Jakov. Te su riječi ostavile Mirjanu bez teksta i vidno uplašenu za vlastitu sigurnost.

Strah i neizvjesnost

Nakon ovog teškog sukoba, postavlja se pitanje hoće li Jakov otkriti cijelu istinu o njihovom mračnom planu. Mirjana je sada u strahu, svjesna da njezin tajni dogovor s upraviteljem visi o niti.

Kako će se ova drama dalje razvijati i hoće li Mirjanina tajna izaći na vidjelo?

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Divlje pčele

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