Jakov stjerao Mirjanu u kut: Slijedi li osveta zbog mučenja Katarine?

Opasna prijetnja
Jakov je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi zaštitio voljenu Katarinu Runje. U vrlo napetom razgovoru u učionici, jasno je dao do znanja Mirjani da zna za njezinu povezanost sa zloglasnim upraviteljem zatvora, Lazarom Krnetom.
"Mirjana, trebao bi porazgovarati s tobom. Radi se o Katarini", započeo je Jakov hladno i direktno. Njegov ton nije ostavljao prostor za izgovore, a Mirjana je odmah shvatila da je situacija ozbiljna.
Skriveni dogovor za mučenje
Iako je Mirjana pokušala zanijekati poznanstvo s Krnetom, Jakov nije odustajao. Njegove riječi izazvale su pravi strah kod nje, pogotovo kada joj je dao do znanja da je svjestan dogovora za mučenje nedužne Katarine.
"Bude li Katarini falila samo jedna dlaka s glave, prvo ću tebe potražiti. I sve ono što si ti napravila, to ću ti sve vratiti i to s kamatama", oštro joj je zaprijetio Jakov. Te su riječi ostavile Mirjanu bez teksta i vidno uplašenu za vlastitu sigurnost.
Strah i neizvjesnost
Nakon ovog teškog sukoba, postavlja se pitanje hoće li Jakov otkriti cijelu istinu o njihovom mračnom planu. Mirjana je sada u strahu, svjesna da njezin tajni dogovor s upraviteljem visi o niti.
Kako će se ova drama dalje razvijati i hoće li Mirjanina tajna izaći na vidjelo?
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