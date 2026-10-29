Jakov traži pomoć od Sikirice kako bi spasio Katarinu od Krnete

Jakov Vukas odlučio je stati na kraj zloglasnom upravitelju zatvora Lazaru Krneti te je potražio pomoć. Obratio se Jerku Sikirici kako bi saznao više detalja o mračnoj prošlosti čovjeka koji sada drži sudbinu Katarine Runje u svojim rukama

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Mračna prošlost upravitelja

Čim su se sreli, Jakov je upitao Sikiricu sjeća li se imena Lazar Krneta. Jerko se odmah prisjetio kako je Krneta nekada dolazio u mjesto i družio se s pokojnim Petrom Vukasom. Kada mu je Jakov otkrio da je taj isti čovjek sada upravitelj zatvora, Sikirica je ostao u šoku. "Taj čovjek nije zdrav od glave", komentirao je Jerko, prisjećajući se mračnih incidenata iz prošlosti u koje je Krneta bio umiješan.

Zlostavljanje i strah u zatvoru

Sikirica je zatim otkrio jeziv detalj o novom upravitelju. "Uhvatio sam ga tamo kod starog mlina, kako muči i ubija mačke. Prebio sam ga kao vola u kupusu i zaprijetio sam ako ga još jedanput uhvatim da ću ga baciti u Cetinu", ispričao je. No, Jakov mu je na to odgovorio još strašnijom viješću: "Samo to. Sad više ne muči mačke, nego žene."

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov je priznao kako se boji da Krneta po narudžbi zlostavlja zatvorenice, a sumnja da "posebno Katu muči". Iako su on i odvjetnik pokušali prebaciti Katarinu u drugi zatvor, nisu imali sreće.

Povezanost s obitelji Vukas

Jakov je zamolio Sikiricu da se raspita i pronađe bilo kakav inkriminirajući trag. "Treba nam neki jak dokaz protiv njega, ali neki dovoljno jak dokaz da ga moramo maknuti odavde", objasnio je Jakov. Jerko je odmah pristao pomoći, nimalo iznenađen tko stoji iza svega. "Čim je netko zlo, možeš očekivati Vukase", zaključio je Sikirica, svjestan moći koju ta obitelj ima.

icon-expand Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL