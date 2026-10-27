Jakov traži pomoć odvjetnika za Katin premještaj: Otkrivena tajna veza Krnete i obitelji Vukas

U novoj epizodi 'Divljih pčela' Jakov poduzima očajničke poteze kako bi spasio Katarinu od Krnetinog zlostavljanja. Obratio se odvjetniku sa zahtjevom da je se hitno premjesti u drugi zatvor

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Traženje dokaza i premještaj

Jakov ne odustaje od borbe za Katarinu te je odlučan u namjeri da je izvuče iz kandži okrutnog upravitelja Krnete. Tijekom razgovora s odvjetnikom inzistira na njezinom premještaju u novu kaznionicu, naglašavajući svakodnevnu opasnost u kojoj se nalazi. Odvjetnik ga upozorava da su za takav ozbiljan potez potrebni čvrsti dokazi i svjedoci, a ne samo indicije i sumnje. Jakov, međutim, nema namjeru odustati.

Šokantno otkriće o Krneti

Frustrirani Jakov tada iznosi ključni argument za koji vjeruje da bi trebao biti dovoljan za hitnu reakciju institucija. "Imam potvrđeno da je bio kod Mirjane odmah nakon suđenja", izjavljuje Jakov odvjetniku, objašnjavajući mračnu pozadinu cijele situacije.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Ističe kako se upravitelj kaznionice tajno viđa s obitelji Vukas, istom onom obitelji koja pod svaku cijenu želi smjestiti Katarini i uništiti joj život. Jakov ne može vjerovati da odvjetniku takve ozbiljne činjenice nisu dovoljne za djelovanje.

Važna informacija

Ovu dragocjenu informaciju o tajnom susretu Krnete i Mirjane Jakovu je otkrila Ferida. Upravo njezino priznanje potaknulo je Jakova da krene u ofenzivu protiv moćne obitelji Vukas i potraži pravnu pomoć. "Upravitelj kaznionice se tajno viđa s familijom za koju je radio godinama, a ta ista familija je htjela da se osudi na smrtnu kaznu", jasan je Jakov u svojim strahovima za Katarinin život.

icon-expand Mirjana, Lazar i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL