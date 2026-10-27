Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Jakov traži pomoć odvjetnika za Katin premještaj: Otkrivena tajna veza Krnete i obitelji Vukas

U novoj epizodi 'Divljih pčela' Jakov poduzima očajničke poteze kako bi spasio Katarinu od Krnetinog zlostavljanja. Obratio se odvjetniku sa zahtjevom da je se hitno premjesti u drugi zatvor

RTL.hr
27.10.2026 10:00

Traženje dokaza i premještaj

Jakov ne odustaje od borbe za Katarinu te je odlučan u namjeri da je izvuče iz kandži okrutnog upravitelja Krnete. Tijekom razgovora s odvjetnikom inzistira na njezinom premještaju u novu kaznionicu, naglašavajući svakodnevnu opasnost u kojoj se nalazi.

Odvjetnik ga upozorava da su za takav ozbiljan potez potrebni čvrsti dokazi i svjedoci, a ne samo indicije i sumnje. Jakov, međutim, nema namjeru odustati.

Šokantno otkriće o Krneti

Frustrirani Jakov tada iznosi ključni argument za koji vjeruje da bi trebao biti dovoljan za hitnu reakciju institucija. "Imam potvrđeno da je bio kod Mirjane odmah nakon suđenja", izjavljuje Jakov odvjetniku, objašnjavajući mračnu pozadinu cijele situacije.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Ističe kako se upravitelj kaznionice tajno viđa s obitelji Vukas, istom onom obitelji koja pod svaku cijenu želi smjestiti Katarini i uništiti joj život. Jakov ne može vjerovati da odvjetniku takve ozbiljne činjenice nisu dovoljne za djelovanje.

Važna informacija

Ovu dragocjenu informaciju o tajnom susretu Krnete i Mirjane Jakovu je otkrila Ferida. Upravo njezino priznanje potaknulo je Jakova da krene u ofenzivu protiv moćne obitelji Vukas i potraži pravnu pomoć.

"Upravitelj kaznionice se tajno viđa s familijom za koju je radio godinama, a ta ista familija je htjela da se osudi na smrtnu kaznu", jasan je Jakov u svojim strahovima za Katarinin život.

Mirjana, Lazar i Katarina, Divlje pčele
Mirjana, Lazar i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostaje za vidjeti hoće li Jakov uspjeti u svojoj borbi i hoće li Katarina dobiti priliku za spas od Krnete. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju razvoj događaja koji obećava još puno napete drame.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pcele divlje pčele jakov vukas katarina runje
Divlje pčele

Anđelko se ponadao da je osvojio Jeličino srce, a onda je uslijedilo bolno razočaranje

Divlje pčele

Johnny bacio oko na Cvitinu kuću, ali je li mu za oko zapela i sama Cvita?

Moglo bi te zanimati

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Pročitaj na Net.hr
Slavni glumac o izborima u Srbiji: 'Okončana dugogodišnja autoritarna vlast Aleksandra Vučića'
Tužitelj ucijenio Antu - evo koja je cijena slobode!
Zmija s dvije glave, sova u spavaćoj sobi: Slavni koji imaju neobične kućne ljubimce
Kome je pripala imovina Halida Bešlića? Srpski mediji otkrili vrtoglavu procjenu njegova bogatstva
Tko odustaje od utrke? Iskreno priznanje uzdrmalo timove: 'Razmišljam da ne idem dalje'
Je li ovo moguće? Neviđena pomama za ulaznicama u HNK-u, ljudi čekaju u redovima
Heidi Klum objavila djelić kostima za Noć vještica i zgrozila pratitelje: 'Jedva čekamo'
Rijetko ih viđamo zajedno: Robert Kurbaša pojavio se na premijeri sa lijepom suprugom Kristinom
Umrla Sonja Kastl, istaknuta hrvatska balerina i prva ravnateljica Baleta HNK-a
Glumica Sofia Vergara i pjevač Dan Reynold potakli glasine o vezi: 'Držali su se i za ruke'