Jakov traži pomoć odvjetnika za Katin premještaj: Otkrivena tajna veza Krnete i obitelji Vukas

Traženje dokaza i premještaj
Jakov ne odustaje od borbe za Katarinu te je odlučan u namjeri da je izvuče iz kandži okrutnog upravitelja Krnete. Tijekom razgovora s odvjetnikom inzistira na njezinom premještaju u novu kaznionicu, naglašavajući svakodnevnu opasnost u kojoj se nalazi.
Odvjetnik ga upozorava da su za takav ozbiljan potez potrebni čvrsti dokazi i svjedoci, a ne samo indicije i sumnje. Jakov, međutim, nema namjeru odustati.
Šokantno otkriće o Krneti
Frustrirani Jakov tada iznosi ključni argument za koji vjeruje da bi trebao biti dovoljan za hitnu reakciju institucija. "Imam potvrđeno da je bio kod Mirjane odmah nakon suđenja", izjavljuje Jakov odvjetniku, objašnjavajući mračnu pozadinu cijele situacije.
Ističe kako se upravitelj kaznionice tajno viđa s obitelji Vukas, istom onom obitelji koja pod svaku cijenu želi smjestiti Katarini i uništiti joj život. Jakov ne može vjerovati da odvjetniku takve ozbiljne činjenice nisu dovoljne za djelovanje.
Važna informacija
Ovu dragocjenu informaciju o tajnom susretu Krnete i Mirjane Jakovu je otkrila Ferida. Upravo njezino priznanje potaknulo je Jakova da krene u ofenzivu protiv moćne obitelji Vukas i potraži pravnu pomoć.
"Upravitelj kaznionice se tajno viđa s familijom za koju je radio godinama, a ta ista familija je htjela da se osudi na smrtnu kaznu", jasan je Jakov u svojim strahovima za Katarinin život.
Ostaje za vidjeti hoće li Jakov uspjeti u svojoj borbi i hoće li Katarina dobiti priliku za spas od Krnete. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju razvoj događaja koji obećava još puno napete drame.
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