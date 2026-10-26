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Divlje pčele

Jakov u posjetu Katarini preko tajne šifre saznao stravičnu istinu

Jakovljeva velika želja da vidi Katarinu brzo se pretvorila u opasan trenutak koji je otkrio pravu istinu o uvjetima u zatvoru

RTL.hr
26.10.2026 21:30

Ograničen posjet

Jakov je već neko vrijeme pokušavao doći do Katarine. Kada je napokon uspio doći u posjet, zloglasni upravitelj Krneta mu je jedva dopustio da je vidi. Postavio je vrlo stroge uvjete, naglasivši da stražar mora stalno biti prisutan u sobi za posjete te da nemaju nimalo privatnosti.

Situacija je u početku bila napeta jer je svaki njihov pogled i pokret bio pod strogim nadzorom. Stražar im je odmah na početku zabranio bilo kakav fizički kontakt, što je stvorilo posebnu dinamiku između njih i prisililo Katarinu na nevjerojatnu snalažljivost.

Priča o pretučenoj rodici

Tijekom tog naizgled običnog razgovora, situacija se naglo zakomplicirala kada je Kate odlučila prevariti stražara. Znala je da ne smije izravno govoriti o onome što se događa pa je počela pričati o navodnoj rodici i njezinim obiteljskim problemima.

"Čula sam za rodicu da ima problema s mužem", započela je Kate svoju šifriranu poruku. Prenesenim značenjem zapravo je govorila o sebi i stravičnom zlostavljanju koje trpi od nemilosrdnog Krnete.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Objasnila je kako rodicu tuče muž te kako on "stalno nešto skače". Da bi naglasila težinu situacije, dodala je: "Kad se uhvati boce, onda postane zvijer", poručivši kako bi se rodica trebala rastati i otići "što dalje od njega".

Jakovljevo obećanje i borba

Umjesto zbunjenosti, Jakov je odmah pokopčao priču i shvatio što mu zaručnica zapravo pokušava reći. Bilo mu je jasno da se ona očajnički bori za vlastiti život iza rešetaka te da je upravo upravitelj taj koji je tuče i maltretira.

Jakov nije ostao imun na njezine riječi te je odlučio odmah djelovati. Obećao joj je da će naći odvjetnika i učiniti sve što je u njegovoj moći da je izvuče iz tog pakla. "Naći ću dokaze, napravit ću sve što mogu", poručio joj je odlučno, dajući joj veliku nadu u spas.

Hoće li Jakov uspjeti osloboditi Katarinu ili će njezinoj priči ipak presuditi Krneta, ostaje za vidjeti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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