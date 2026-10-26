Jakov u posjetu Katarini preko tajne šifre saznao stravičnu istinu

Ograničen posjet
Jakov je već neko vrijeme pokušavao doći do Katarine. Kada je napokon uspio doći u posjet, zloglasni upravitelj Krneta mu je jedva dopustio da je vidi. Postavio je vrlo stroge uvjete, naglasivši da stražar mora stalno biti prisutan u sobi za posjete te da nemaju nimalo privatnosti.
Situacija je u početku bila napeta jer je svaki njihov pogled i pokret bio pod strogim nadzorom. Stražar im je odmah na početku zabranio bilo kakav fizički kontakt, što je stvorilo posebnu dinamiku između njih i prisililo Katarinu na nevjerojatnu snalažljivost.
Priča o pretučenoj rodici
Tijekom tog naizgled običnog razgovora, situacija se naglo zakomplicirala kada je Kate odlučila prevariti stražara. Znala je da ne smije izravno govoriti o onome što se događa pa je počela pričati o navodnoj rodici i njezinim obiteljskim problemima.
"Čula sam za rodicu da ima problema s mužem", započela je Kate svoju šifriranu poruku. Prenesenim značenjem zapravo je govorila o sebi i stravičnom zlostavljanju koje trpi od nemilosrdnog Krnete.
Objasnila je kako rodicu tuče muž te kako on "stalno nešto skače". Da bi naglasila težinu situacije, dodala je: "Kad se uhvati boce, onda postane zvijer", poručivši kako bi se rodica trebala rastati i otići "što dalje od njega".
Jakovljevo obećanje i borba
Umjesto zbunjenosti, Jakov je odmah pokopčao priču i shvatio što mu zaručnica zapravo pokušava reći. Bilo mu je jasno da se ona očajnički bori za vlastiti život iza rešetaka te da je upravo upravitelj taj koji je tuče i maltretira.
Jakov nije ostao imun na njezine riječi te je odlučio odmah djelovati. Obećao joj je da će naći odvjetnika i učiniti sve što je u njegovoj moći da je izvuče iz tog pakla. "Naći ću dokaze, napravit ću sve što mogu", poručio joj je odlučno, dajući joj veliku nadu u spas.
Hoće li Jakov uspjeti osloboditi Katarinu ili će njezinoj priči ipak presuditi Krneta, ostaje za vidjeti.
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