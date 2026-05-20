Jakov više ne može šutjeti i traži od Katarine priznanje za zločin

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Sve je počelo tihim, ali otrovnim riječima koje su stigle do Jakova. Optužba je izrečena bez okolišanja: Katarina je navodno odgovorna za Petrovu smrt. "Ubila ga je i bacila u provaliju", odjekuje u Jakovljevim mislima, stvarajući ponor između njega i žene koju voli. Ove riječi dolaze kao grom iz vedra neba, zvučeći kao potpuna neistina.

Šapat koji truje dušu

Njegova prva reakcija je odlučno odbacivanje i bijes. "Molim te, nemoj pričati neke gluposti", odgovara on, braneći Katarinu i odbijajući povjerovati u takve "laži". Za njega je nezamislivo da bi osoba s kojom dijeli život mogla biti sposobna za takav čin. Ipak, jednom izgovorene, riječi se ne mogu povući. Pitanje je postavljeno, a sumnja, poput sporog otrova, počinje nagrizati temelje njegova povjerenja.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pukotine u povjerenju i ljubav na kušnji

Iako se Jakov isprva čvrsto drži svoje vjere u Katarinu, teret optužbe postaje pretežak za ignoriranje. Svaki njezin pogled, svaka šutnja, sada se čine kao moguća potvrda najcrnjih slutnji. On se bori s unutarnjim demonima, rastrgan između ljubavi i zastrašujuće mogućnosti da je godinama živio u laži. Pomisao da bi mogao "dijeliti postelju s ubojicom" postaje mu nepodnošljiva.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je novorođeni unuk dobio ime upravo po Petru, čija smrt ponovno postaje središtem obiteljskih intriga. Slavlje života isprepliće se s duhovima prošlosti, a Jakov shvaća da ne može nastaviti dalje dok ne sazna istinu, ma koliko ona bolna bila. Odluka da se suoči s Katarinom postaje neizbježna. To nije samo potraga za istinom o prošlosti, već i test njihove ljubavi i zajedničke budućnosti.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL