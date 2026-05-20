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Divlje pčele

Jakov više ne može šutjeti i traži od Katarine priznanje za zločin

Teške optužbe o nerazjašnjenoj smrti pokojnog Petra bacaju novo, zlokobno svjetlo na Katarinu, a Jakov se nalazi pred najtežom odlukom u životu

RTL.hr
20.05.2026 08:00

Sve je počelo tihim, ali otrovnim riječima koje su stigle do Jakova. Optužba je izrečena bez okolišanja: Katarina je navodno odgovorna za Petrovu smrt. "Ubila ga je i bacila u provaliju", odjekuje u Jakovljevim mislima, stvarajući ponor između njega i žene koju voli. Ove riječi dolaze kao grom iz vedra neba, zvučeći kao potpuna neistina.

Šapat koji truje dušu

Njegova prva reakcija je odlučno odbacivanje i bijes. "Molim te, nemoj pričati neke gluposti", odgovara on, braneći Katarinu i odbijajući povjerovati u takve "laži". Za njega je nezamislivo da bi osoba s kojom dijeli život mogla biti sposobna za takav čin. Ipak, jednom izgovorene, riječi se ne mogu povući. Pitanje je postavljeno, a sumnja, poput sporog otrova, počinje nagrizati temelje njegova povjerenja.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pukotine u povjerenju i ljubav na kušnji

Iako se Jakov isprva čvrsto drži svoje vjere u Katarinu, teret optužbe postaje pretežak za ignoriranje. Svaki njezin pogled, svaka šutnja, sada se čine kao moguća potvrda najcrnjih slutnji. On se bori s unutarnjim demonima, rastrgan između ljubavi i zastrašujuće mogućnosti da je godinama živio u laži. Pomisao da bi mogao "dijeliti postelju s ubojicom" postaje mu nepodnošljiva.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je novorođeni unuk dobio ime upravo po Petru, čija smrt ponovno postaje središtem obiteljskih intriga. Slavlje života isprepliće se s duhovima prošlosti, a Jakov shvaća da ne može nastaviti dalje dok ne sazna istinu, ma koliko ona bolna bila. Odluka da se suoči s Katarinom postaje neizbježna. To nije samo potraga za istinom o prošlosti, već i test njihove ljubavi i zajedničke budućnosti.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Naposljetku, Jakov više nije mogao izdržati teret sumnje. Suočio se s Katarinom i postavio pitanje koje je prijetilo uništiti sve što imaju: "Jesi li ti ubila Petra?". Pitanje je ostalo lebdjeti u zraku, a umjesto odgovora, dočekao ga je samo njezin začuđeni pogled. Tim činom, Jakov je prešao granicu s koje nema povratka. Njegovo pitanje, bez obzira je li optužba lažna ili istinita, zauvijek je uništilo njihovo povjerenje. Njegov svijet se ruši dok stoji pred tim zidom šutnje, svjestan da nakon ovoga više ništa neće biti isto. Cijela obitelj, ionako opterećena tajnama, sada čeka rasplet koji bi mogao donijeti ili konačno olakšanje ili potpuni slom.

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