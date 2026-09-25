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Divlje pčele

Jakovu se svijet ruši: Izgubio Teodoru, a onda mu i otac završio u zatvoru

Tragičan rasplet u obitelji ostavlja Jakova slomljenog nakon saznanja o ocu Ivici koji zbog pucanja na Antu Vukasa završava u zatvoru

RTL
25.09.2026 14:00

Nakon što je saznao da mu je otac u zatvoru, Jakov prolazi kroz tešku emotivnu krizu. Osim Teodore koja je smrtno stradala ispred suda, sada treba pronaći način kako spasiti oca. Štoviše, Jakov krivi sebe jer nije bio uz njega kako bi ga spriječio u takvoj naumi.

Podsjetimo, Ivica je pucao prema Anti Vukasu, no umjesto njega pogodio je Milana Čavku koji se sada nalazi u bolnici u kritičnom stanju.

S druge strane, ispred suda je stradala Teodora koju je pogodio, za sada još uvijek, nepoznati počinitelj.

Karmela mu pokušava pružiti utjehu, no i sama nosi težak teret.

Ivica, koji se već nalazi u pritvoru, u teškom je psihičkom stanju zbog svojih postupaka.

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