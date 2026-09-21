Jasmin Mekić jedva čeka povratak 'Divljih pčela', a seriju prati i njegov sin: 'Čak je i kritičar'

icon-close

Glumac Jasmin Mekić nam je otkrio kako je proveo ljeto sa suprugom i sinom, kako njegov sin reagira kada tatu ugleda na malim ekranima, ali i što možemo očekivati od Zdravka u nastavku priče. Dotaknuo se i atmosfere na setu, povratka snimanju te razlika između kazališta i rada pred kamerama.

Poznato je da vam je Rijeka već dugi niz godina obiteljska luka. Kako ste najradije provodili zajedničko slobodno vrijeme sa suprugom i sinom tijekom ovog ljeta?

Rijeka je moj dom, Rijeka je moja obiteljska luka i jedna vrsta smiraja. Nakon napornog tjedna snimanja u Zagrebu dolazim u Rijeku i to mi je neki sinonim za opuštanje. Onda sam s obitelji, sa sinom, suprugom i svoja dva francuska buldoga. Jako se lijepo odmorim s obitelji i to je ta neka ravnoteža koja mi treba. Ravnoteža između napornog i dinamičnog rada i onda dolaska doma, u mir.

icon-expand icon-close icon-close Jasmin Mekić, Divlje pčele FOTO: Privatan album

Prepoznaje li vas sin na malim ekranima dok gleda serije i kako reagira kada vidi tatu u ulozi Šimuna ili načelnika Zdravka?

Da, Noel me prepoznaje na televiziji. Gleda seriju, više mu dopuštamo da gleda 'Divlje pčele' nego što smo mu davali da gleda 'Sjene prošlosti', budući da je u 'Sjenama prošlosti' drugačija priča. Imao sam glavnu mušku ulogu i to je bio ljubavni trokut s dvije žene. Njega je to jako bunilo, gledajući mene s druge dvije žene, i često se okretao i gledao u mamu i mene. Onda smo shvatili da možda nije dobro za njega da gleda kako mu tata ima potencijalno tri supruge i da on ima tri mame. Čak je bilo i takvih pitanja. 'Divlje pčele' gleda, naravno, preskačemo eksplicitne scene poput scena nasilja i slično. Definitivno uživa gledajući seriju s mamom i to mi je drago. Čak je i kritičar, tu i tamo zna pitati: "Tata, zašto si ti to tako rekao?" Još uvijek se upoznaje s onim što ja radim i to me posebno veseli.

icon-expand Jasmin Mekić, Divlje pčele FOTO: Privatan album

Lik općinskog načelnika Zdravka Šušnjare u 'Divljim pčelama' unio je posebnu dinamičnost u radnju. Koliko vam je bilo zabavno graditi i utjeloviti takav profil čovjeka?

Lik Zdravka Šušnjare unio je jednu posebnu dinamiku, govorim sada čak i za cijelu obitelj. Kolegica Monika sjajno utjelovljuje suprugu. Ono što želim reći jest da sam se uhvatio u koštac sa Zdravkom, koji je dijametralno suprotan Šimunu u 'Sjenama prošlosti'. Šimun je karakterno potpuno drugačiji od Zdravka. Najveća distinkcija leži u odabiru glumačkih sredstava koja sam koristio u ulozi Zdravka, za razliku od Šimuna. Šimun je etičan čovjek. OK, on je imao preljub, ali baš zato što je imao preljub, on je na neki način toliko pošten i otvorenog srca da je slušao sebe te je shvatio da ne može biti s tom ženom koja je bila loša za njega. Zdravko je potpuno drugačiji lik. Njemu je politika glavna i uspjeh u politici njegov je glavni izbor. Želi biti utjecajan i ne bira sredstva. Nadređeni mu je Ante, koji ima kontrolu nad njim, i Zdravko to dopušta. Međutim, ono što me veseli jest da se Zdravko počinje mijenjati. Imamo nekoliko faza odrastanja tog lika i prevrata, što samu seriju čini zanimljivom. Zdravko počinje uviđati da je sve ono što je radio bilo pogrešno i želi to ispraviti.

icon-expand Jasmin Mekić, Divlje pčele FOTO: Privatan album

Večeras nam stiže nova sezona! S obzirom na to da je atmosfera na setu bila izuzetno intenzivna, radujete li se ponovnom okupljanju s kolegama iz 'Divljih pčela' i nastavku snimanja?

Jako se radujem povratku serije. Moram reći da su naši producenti napravili jako dobar posao u izboru castinga, jako su dobri u vođenju i oni su zaslužni za stvaranje jedne jako lijepe kohezije na setu. Dolazim gotovo pjevajući na snimanje. Mi imamo tu privilegiju da radimo ono što volimo i tako zarađujemo. Cijela ekipa je zajedno u svemu, puno komuniciramo i puno se smijemo.

Kazališna publika izbliza osjeća svaku emociju, dok kamere na setu traže drugačiju vrstu preciznosti. Što vam u ovom trenutku glumačke karijere pruža veće stvaralačko zadovoljstvo?

Kazališna publika doživljava emociju iz prve ruke, dok gledatelji koji nas gledaju to na neki način izbliza osjećaju jer kamera bilježi svaki trenutak, svaku mimiku lica, svaki pogled, svaku emociju i ta mimika me jako zanima kada je film, odnosno kamera, u pitanju. Kazalište je, s druge strane, u trenutku. Moraš biti na razini i tu nema opraštanja. To je jedan jako složen mehanizam.

icon-expand Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Jeste li se uspjeli pošteno odmoriti i napuniti baterije prije početka nove radne sezone?