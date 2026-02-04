Je li Ante stvarni negativac ili samo ogledalo društva u kojem živi? Lik koji dijeli gledatelje 'Divljih pčela'

Lik Ante Vukasa u seriji 'Divlje pčele' jedan je od onih koji publiku stalno tjeraju na raspravu

Jedni ga ne mogu smisliti, drugi priznaju da im je upravo on jedan od najupečatljivijih likova 'Divljih pčela'. I to nije slučajno. Ante nije klasični negativac, ali ni junak. On je kompleksan, proturječan i duboko ukorijenjen u svijetu u kojem su moć, autoritet i strah važniji od nježnosti i dijaloga.

Čovjek koji vjeruje da cilj opravdava sredstvo

Ante Vukas je glava obitelji, čovjek koji je cijeli život gradio poziciju, ugled i kontrolu. Navikao je zapovijedati, a ne slušati. U njegovom sustavu vrijednosti red se ne postiže razgovorom, nego autoritetom. Upravo zato često djeluje hladno, okrutno i bez empatije, no iz njegove perspektive, sve što radi ima jedan cilj, a to je očuvati obitelj i njezin status. Problem nastaje u trenutku kada zaštita preraste u gušenje. Ante ne podnosi slabost, kolebanje ni emocije koje ne može kontrolirati.

Brak s Mirjanom

Antin odnos s Mirjanom više nalikuje političkom savezu nego partnerskoj vezi. Ona je žena koju poštuje jer je snažna, proračunata i jednako spremna igrati grubo. No ispod površine tog čvrstog braka kriju se nepovjerenje, strah od gubitka kontrole i potisnute sumnje. Ante voli Mirjanu na svoj način, posesivno, zaštitnički i opasno. Kad osjeti da mu izmiče, reagira onako kako zna: pritiskom, prijetnjom i pokazivanjem sile.

Zašto ga publika ne može ignorirati?

Iako često prelazi granice, Ante Vukas nije karikatura. On je proizvod vremena, odgoja i svijeta u kojem je naučio da preživljavaju samo najtvrđi. Upravo zato je toliko uznemirujuće uvjerljiv. Gledatelji u njemu prepoznaju obrasce koji postoje i izvan malog ekrana, autoritete koji ne znaju drugačije, očeve koji su izgubili dodir s emocijama i muškarce koji su moć zamijenili za ljubav.

Negativac ili tragični lik?

Ante Vukas je bez sumnje lik koji nanosi štetu drugima. No istovremeno je i tragična figura, čovjek koji ne zna voljeti drugačije, koji gubi obitelj upravo zato što je želi zadržati pod kontrolom. Njegova najveća slabost nije okrutnost, nego nesposobnost da prizna vlastiti strah. Upravo u toj pukotini između moći i nesigurnosti leži razlog zašto je Ante Vukas jedan od najjačih i najintrigantnijih likova serije. 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

