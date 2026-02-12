Je li bolje izgledala kao plavuša? Andrea iz 'Gospodina Savršenog' nekad je imala potpuno drugačiji imidž

Nova kandidatkinja emisije 'Gospodin Savršeni' već je privukla pažnju stavom bez zadrške, ali i glamuroznim izgledom, a njezine starije fotografije otkrivaju da je nekad nosila sasvim drugačiju nijansu kose

icon-close

Andrea je u novu sezonu emisije 'Gospodin Savršeni' ušla samouvjereno. Već pri prvom predstavljanju dala je do znanja da zna što želi, ali i što ne želi. Direktna, glamurozna i svjesna svog dojma, brzo se izdvojila među kandidatkinjama, a publika je počela proučavati svaki detalj njezina imidža, uključujući i fotografije iz razdoblja prije showa.

Od plave faze do fatalne brinete

Andrea Vučinić danas je prepoznatljiva po dugoj, gustoj tamnoj kosi koja dodatno naglašava njezin glam stil i upečatljive crte lica. No, njezin Instagram profil otkriva da je u jednom razdoblju bila plavuša. Svjetlija kosa davala joj je mekši i romantičniji izgled, dok joj tamna boja danas daje snažniji, ozbiljniji dojam. Upravo ta transformacija pokazuje koliko promjena nijanse može utjecati na cjelokupni imidž.

icon-expand Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Glamur i samopouzdanje

Na društvenim mrežama Andrea dijeli fotografije s egzotičnih putovanja, večernjih izlazaka i luksuznih lokacija. Upečatljive haljine, pripijeni krojevi i pažljivo stiliziran make-up dio su njezina vizualnog identiteta. Bez obzira na boju kose, jasno je da njeguje estetiku i da voli izgledati dotjerano, bilo da pozira u elegantnoj večernjoj haljini ili u ležernijem izdanju.

icon-expand Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Bez dlake na jeziku u 'Gospodinu Savršenom'

U predstavljanju u Gospodinu Savršenom Andrea je jasno poručila: "Ne želim mušku starletu." Tom izjavom dala je do znanja da traži stabilnog i ozbiljnog muškarca, a ne nekoga tko živi za površni dojam. Samouvjerena, direktna i jasna u stavovima, brzo je postala jedna od kandidatkinja o kojima se najviše priča. Iako je promjena boje kose ono što prvo upada u oči, Andrea se u showu profilira kao djevojka s jasnim kriterijima i snažnom osobnošću. Njezina transformacija, od plavuše do tamnokose zavodnice, samo je vizualni dio priče.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Andreom