Divlje pčele

Je li bolje izgledala kao plavuša? Andrea iz 'Gospodina Savršenog' nekad je imala potpuno drugačiji imidž

Nova kandidatkinja emisije 'Gospodin Savršeni' već je privukla pažnju stavom bez zadrške, ali i glamuroznim izgledom, a njezine starije fotografije otkrivaju da je nekad nosila sasvim drugačiju nijansu kose

12.02.2026 11:21

Andrea je u novu sezonu emisije 'Gospodin Savršeni' ušla samouvjereno. Već pri prvom predstavljanju dala je do znanja da zna što želi, ali i što ne želi. Direktna, glamurozna i svjesna svog dojma, brzo se izdvojila među kandidatkinjama, a publika je počela proučavati svaki detalj njezina imidža, uključujući i fotografije iz razdoblja prije showa.

Od plave faze do fatalne brinete

Andrea Vučinić danas je prepoznatljiva po dugoj, gustoj tamnoj kosi koja dodatno naglašava njezin glam stil i upečatljive crte lica. No, njezin Instagram profil otkriva da je u jednom razdoblju bila plavuša. Svjetlija kosa davala joj je mekši i romantičniji izgled, dok joj tamna boja danas daje snažniji, ozbiljniji dojam. Upravo ta transformacija pokazuje koliko promjena nijanse može utjecati na cjelokupni imidž.

Andrea, Gospodin Savršeni
Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Glamur i samopouzdanje

Na društvenim mrežama Andrea dijeli fotografije s egzotičnih putovanja, večernjih izlazaka i luksuznih lokacija. Upečatljive haljine, pripijeni krojevi i pažljivo stiliziran make-up dio su njezina vizualnog identiteta.

Bez obzira na boju kose, jasno je da njeguje estetiku i da voli izgledati dotjerano, bilo da pozira u elegantnoj večernjoj haljini ili u ležernijem izdanju.

Andrea, Gospodin Savršeni
Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Bez dlake na jeziku u 'Gospodinu Savršenom'

U predstavljanju u Gospodinu Savršenom Andrea je jasno poručila:

"Ne želim mušku starletu."

Tom izjavom dala je do znanja da traži stabilnog i ozbiljnog muškarca, a ne nekoga tko živi za površni dojam. Samouvjerena, direktna i jasna u stavovima, brzo je postala jedna od kandidatkinja o kojima se najviše priča. Iako je promjena boje kose ono što prvo upada u oči, Andrea se u showu profilira kao djevojka s jasnim kriterijima i snažnom osobnošću. Njezina transformacija, od plavuše do tamnokose zavodnice, samo je vizualni dio priče.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Andreom

andrea gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
