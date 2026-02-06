Je li Cvita odabrala stranu? Stala je uz Vukase i otjerala Katarinu iz kuće

Dramatičan sukob u seriji 'Divlje pčele' koji se odigrao u domu obitelji Vukas ostavio je gorak okus i postavio pitanje je li Cvita trajno okrenula leđa vlastitoj sestri, pronalazeći novu odanost u obitelji svoga supruga

icon-close

Sve je započelo kada je zabrinuta Katarina upala u kuću Vukasovih s čvrstom namjerom da odvede sestru Cvitu kući, uvjerena da joj prijeti opasnost. Njezini povici "Jel čuješ ti mene, Cvito? Idemo kući!" odzvanjali su prostorijom, otkrivajući duboku paniku i osjećaj hitnosti. Katarina je smatrala da se Cvita našla usred opasnih nesporazuma, spominjući kako je "Čavka umalo ubio čovika, a Mirjana opeće snahu peglom", aludirajući na događaje u 'Divljim pčelama' koje očito smatra prijetnjom za sestrin život. Njezin spasilački pohod, međutim, nije naišao na Cvitinu zahvalnost. Umjesto da pođe sa sestrom, Cvita je stala u obranu Vukasovih, pokušavajući smiriti situaciju i objasniti Katarini da je njezina briga neutemeljena. "Katarina se zabrinula za mene, a nisam joj stigla reći da smo sve riješili. Sve je nesporazum", rekla je Cvita, jasno dajući do znanja da je problem riješen bez Katarinine intervencije.

icon-expand Katarina, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivani preokret i bolan razlaz

Ono što je uslijedilo šokiralo je Katarinu. Njezina sestra, koju je došla zaštititi, hladno ju je odbila i naredila joj da ode. "Rekla sam joj kući", odrješito je ponovila Cvita, čime je sestrinska veza u tom trenutku pukla. Njezina odluka da stane uz Vukase protiv vlastite krvi kulminirala je potpunim odbacivanjem. Ante je bio još izravniji, poručivši Katarini: "Da je ovo bio zadnji put u mojoj kući." Ponižena i povrijeđena, Katarina je odbrusila: "Znam ja sama gdje su vrata", prije nego što je napustila kuću.

icon-expand Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li Cvita pod utjecajem ili bira svoj put?

Iako je otjerana, Katarina ne može prihvatiti da je Cvitina odluka potpuno njezina. U kasnijim razgovorima, Zora iznosi sumnju da je Cvita bila prisiljena tako postupiti. "Ja mislim da su oni nju natjerali da ona tebi kaže kako je to sve bilo slučajno", povjerila se Katarini, sugerirajući da je njezina sestra žrtva manipulacije. Ipak, istovremeno se bori s mogućnošću da Cvita doista samostalno donosi odluke, koliko god joj one bile nerazumljive: "Ona to sama odlučuje, a što izvodi, ne razumijem." Ovaj bolni događaj ostavio je dubok trag na odnosima unutar obitelji. Cvita je čvrsto odabrala svoju stranu, stavljajući odanost Vukasima ispred sestrinske ljubavi. Katarina je ostala sama, izdana i zbunjena, pitajući se je li zauvijek izgubila sestru ili je ona samo zatočenica u zlatnom kavezu iz kojeg je jednog dana ipak bude morala spašavati. 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivanom Barišićem