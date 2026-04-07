Je li Manuela napravila kobnu grešku? Odbila je Markovu prosidbu

U svijetu 'Divljih pčela' ništa nije onako kako izgleda, a priča između Marka Vukasa i Manuele Radonić ponovno je pokazala koliko su tanki granice između ljubavi i interesa. Trenutak koji je trebao biti vrhunac njihovog odnosa pretvorio se u potez koji bi mogao promijeniti sve.
Prosidba koja nije završila kako je očekivao
Marko je bio siguran u svoju odluku. Zaljubljen do ušiju, spreman na brak i uvjeren da je u Manueli pronašao onu pravu, odlučio je napraviti sljedeći korak.
No umjesto "da", dočekao ga je hladan odgovor.
Manuela je odbila prosidbu, uz obrazloženje da bez blagoslova njegove obitelji nema vjenčanja. Na prvi pogled, činilo se kao da se vodi tradicijom i poštovanjem prema obitelji.
Iza kulisa potpuno druga priča
Ipak, ono što Marko ne zna, Manuela i Vice već igraju svoju igru.
U njihovom razgovoru jasno je da njezina odluka nema veze s emocijama, nego s planom. Strah da bi Marko bez potpore obitelji mogao ostati bez nasljedstva vodi njezine poteze.
"Što ću ja sa sirotim budalom?" govori Manuela, otkrivajući da joj je novac važniji od same veze.
Vice joj na to odgovara kratko i jasno:
"Bravo, pametno."
Potez koji može sve uništiti
Manuela je možda htjela igrati dugoročno, osigurati si poziciju i natjerati Marka da se izbori za nju i za svoj dio obitelji. No pitanje je je li pritom napravila ključnu grešku.
Odbijanjem prosidbe riskira izgubiti Marka, ali i izazvati sumnju kod njegove obitelji, koja ionako ne vjeruje njezinim namjerama.
Iako se čini da ima kontrolu, situacija joj lako može izmaknuti. Marko je već rastrgan između ljubavi i obitelji, a svaki novi pritisak mogao bi ga udaljiti upravo od nje.
