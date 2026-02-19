Je li obiteljska sreća Anke Šušnjare zauvijek izgubljena? Prije i poslije sloma koji je promijenio sve

Nekad je kuća Šušnjara bila slika obiteljske idile. Anka je, barem izvana, djelovala kao žena koja sve drži pod kontrolom, brižna majka, odana supruga, tiha snaga doma

Djeca oko stola, Zdravko uz nju, svakodnevne sitnice koje su činile život stabilnim i predvidivim. No danas, nakon njezina odlaska i borbe s postporođajnom depresijom, ta slika izgleda kao daleka uspomena. Je li sreća koju su nekad imali bila stvarna ili je već tada ispod površine tinjalo nešto što nitko nije htio vidjeti?

Anka kakvu smo poznavali

Anka Šušnjara iz 'Divljih pčela' bila je oličenje tradicionalne žene svoga vremena. Sjećamo je se nasmijane, s djecom u naručju, u kuhinji, uz stol, uz Zdravka. Čak i kad bi se pojavljivale sitne napetosti, činilo se da je njihova obitelj stabilna. Zdravko ju je volio, ona je njega poštovala, a dom je bio središte njezina svijeta. Ali dolazak četvrtog djeteta promijenio je sve.

Tišina, strah i bijeg

Nakon poroda, Anka se počela povlačiti. Umor je prerastao u tjeskobu. Tjeskoba u strah. Strah u misli koje su je počele plašiti. U vremenu i sredini gdje se o postporođajnoj depresiji ne govori, njezina borba ostala je neprepoznata. Na kraju je učinila ono što se činilo nezamislivim, napustila je dom. Ne iz sebičnosti, nego iz uvjerenja da će tako zaštititi djecu od sebe same. Taj potez zauvijek je promijenio sliku obitelji Šušnjara. Danas kuća stoji, ali bez njezina prisustva više nije ista.

Može li se vratiti na staro?

Ako se Anka vrati, hoće li se vratiti ista žena? I može li se obitelj vratiti onome što je nekad bila? Jer prošlost, ma koliko bila lijepa, ne može se jednostavno ponoviti. Može se samo nadograditi ili zauvijek ostati uspomena. Obiteljska sreća Anke Šušnjare možda nije bila iluzija. Ali danas, iz ove perspektive, djeluje kao svijet koji je nepovratno izgubljen. I upravo zato njezina priča boli više od mnogih drugih.

