Je li ovaj put pretjerao? Ante Vukas sina nazvao kukavicom i poručio mu: 'Ponašaj se kao muškarac'

Slomljen sukobom između supruge i majke Mirjane, Nikola se povukao u osamu vlastite sobe, no njegov otac Ante nije imao razumijevanja za takvo ponašanje

U seriji 'Divlje pčele' uslijedio je žestok verbalni obračun koji je otkrio duboke pukotine u obiteljskim odnosima i patrijarhalnu stegu pod kojom žive.

Obiteljska sramota ili bijeg od zlostavljanja?

Suočen s očevim gnjevom, Nikola je pokušao objasniti razloge Cvitina odlaska. "Cvita kaže da je majka maltretira otkad je došla", priznao je Nikola, potvrđujući da je njegova supruga iskusila zlostavljanje u obiteljskoj kući. Njezin odlazak sestrama bio je, prema njegovim riječima, potez koji je "trebala odavno napraviti". Međutim, Nikolin stav nije bio čvrst. U isto vrijeme, prenio je i majčinu stranu priče, navodeći kako ona smatra da "Cvita pretjeruje". Rastrgan između dvije vatre, supruge koja traži zaštitu i majke koja odbacuje krivnju, Nikola je ostao paraliziran. Njegov bijeg u sobu bio je odraz nemoći da se suoči s problemom koji prijeti uništenjem njegove obitelji, ali i jasan pokazatelj složenosti situacije koja nadilazi obične obiteljske nesuglasice.

icon-expand Ante, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ponašaj se kao muškarac"

Za glavu obitelji, Antu Vukasa, situacija je bila kristalno jasna, no njegovo viđenje problema nije uključivalo empatiju prema snahi. Cvitin odlazak za njega nije bio posljedica zlostavljanja, već isključivo sramota za obitelj Vukas. "Tebi je jasno da tvoja žena sramoti našu obitelj s takvim ponašanjem", odbrusio je sinu, ne pokazujući ni trunku razumijevanja za Cvitine muke. Njegov bijes ubrzo se s Cvite preusmjerio na Nikolu, čije je povlačenje doživio kao osobnu uvredu i znak slabosti. "Sjediš u ovoj sobi zaključan kao neka kukavica, umjesto da se ponašaš kao muškarac", grmio je Ante, optužujući sina za kukavičluk. U njegovim očima, jedino ispravno rješenje bilo je primijeniti silu i autoritet. Naredio je Nikoli da odmah ode po Cvitu i vrati je kući, jer on "neće trpjeti takvo ponašanje" svoje nevjeste. Vrhunac verbalnog napada bila je brutalna uvreda upućena sinu, kojom je doveo u pitanje njegovu muškost i sposobnost da kontrolira vlastitu obitelj.

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Obračun je završio bez rješenja, ostavljajući Nikolu pred nemogućim izborom. S jedne strane je očev ultimatum i pritisak da održi privid obiteljskog sklada pod svaku cijenu, a s druge supruga koja od njega očekuje zaštitu. Ovaj sukob nije samo test za Nikolin brak, već i ključni trenutak koji će odrediti hoće li se napokon suprotstaviti očevom autoritetu ili će se pokoriti i time zauvijek izgubiti Cvitino povjerenje.

