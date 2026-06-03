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Divlje pčele

Je li ovo kraj? Milan Čavka nudi bogatstvo za kuću Vice Radonića, ali iza svega se krije jedan uvjet

Njihov sukob eskalirao je neočekivanom poslovnom ponudom koja je zapravo puno više od puke kupoprodaje nekretnine - riječ je o pokušaju kupnje tišine i odlaska

RTL.hr
03.06.2026 21:00

Nakon turbulentnog razdoblja i povratka u mjesto, Milan Čavka odlučio je preuzeti stvari u svoje ruke. Bez okolišanja je pristupio Vici Radoniću, čiji je boravak u Vrilu postao izvorom napetosti, posebice nakon što su na vidjelo izašle informacije o načinu na koji je stekao svoju imovinu. 

Neočekivani susret i ponuda koja se ne odbija

"Je li i dalje prodaješ onu zemlju?" upitao je Milan direktno, na što ga je Vice cinično upitao odakle mu novac. "Pare su pare, nije važno čije su", odbrusio je Milan, jasno dajući do znanja da je ozbiljan u svojoj namjeri. Ponuda koju je stavio na stol bila je izdašna i daleko iznad tržišne vrijednosti, što je odmah izazvalo sumnju kod Radonića. On je, svjestan Milanove odlučnosti, odlučio igrati igru. "Mislim da ovo neće biti dovoljno", odgovorio je, testirajući koliko je daleko Čavka spreman ići.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Skriveni motiv - cijena za odlazak

Pozadina ove naizgled jednostavne transakcije mnogo je složenija. Obitelj Čavka, uključujući Milana i Marka, kao i sama Tereza, nedavno je otkrila da je Vice Radonić prevarant čije su namjere od početka bile nečasne. Njegov brak s Terezom i stjecanje miraza bili su dio pomno osmišljenog plana. Sada, kada je istina izašla na vidjelo, Milan ne želi samo kuću natrag u obiteljskom vlasništvu, već želi Radonića zauvijek maknuti iz njihovih života.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Novac koji nudi nije cijena za kvadrate i zidove, već cijena za Vicin trajni odlazak iz Vrila. To je pokušaj da se kupi mir i spriječi daljnja šteta koju bi njegova prisutnost mogla nanijeti obitelji. "Vridi onoliko koliko je netko spreman platiti, Milane, a ti si baš nešto zapeo za tu zemlju", pronicljivo je primijetio Vice, shvaćajući da se nalazi u poziciji moći.

Dupla cijena i posljednji, neočekivani uvjet

Suočen s odbijanjem, Milan Čavka nije oklijevao. "Duplo. Dobit ćeš sutra", izgovorio je, podižući ulog na razinu koju Vice nije mogao ignorirati. Iznos je bio toliki da bi osigurao egzistenciju bilo gdje drugdje, daleko od Velega Mista. Činilo se da je dogovor postignut, no Vice, poznat po svojoj prevrtljivosti i povrijeđenom ponosu, postavio je još jedan uvjet.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ali nekako ne želim prodati tebi", rekao je, dajući do znanja da novac nije jedino što traži. Njegov konačni zahtjev nije bio financijske prirode, već je ciljao na Milanov ponos. "Zašto mi prijetiš kad sam ja tebe uvrijedio?" upitao je, inzistirajući na nekoj vrsti isprike ili priznanja prije nego što potpiše papire. Ovaj neočekivani obrat stavlja Milana pred tešku odluku - hoće li progutati ponos kako bi zaštitio svoju obitelj i trajno uklonio prijetnju?

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