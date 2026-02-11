Emisije
Divlje pčele

Je li ovo početak nečeg novog? Kad su najteži dani iza njih, Rajka i Ranko pokazali koliko si znače

Rajka i Ranko, dvoje ljudi čiji je put do uzajamnog poštovanja bio ispunjen preprekama, a sada se čini da je prerastao u odnos dubokog povjerenja i uzajamne podrške

RTL.hr
11.02.2026 20:30

Nakon jednog iskrenog razgovora, njihov odnos ulazi u mirniju fazu serije 'Divlje pčele'.

Razgovor koji otvara vrata budućnosti

"Nije mu lako, bori se za nju svaki dan", povjerio se Ranko Rajki. Njegova prva pomisao bila je podijeliti svoju brigu s Rajkom, osobom čije mišljenje, unatoč svemu, cijeni. Odmah ju je pozvao u razgovor, kako bi podijelili teret teških vijesti koje kruže mjestom. Ovaj poziv nije bio samo gesta, već i jasan znak da u trenucima brige i ljudske povezanosti, u njoj vidi sugovornicu i oslonac.

Njihov susret ujedno je bio prilika da se osvrnu na put koji su prošli, obilježen ne samo vanjskim pritiscima, već i unutarnjim sumnjama. 

Put do bliskosti

Iako je svakodnevica donosila svoje izazove, Rajka nije mogla ostati ravnodušna na priču o bolesnoj snahi. Tijekom razgovora, dok je Ranko s tugom prepričavao detalje, njezina empatija je isplivala na površinu.  Upravo je ta njezina otvorenost potaknula Ranka da joj se potpuno povjeri. U tom trenutku, Rajka je izrazila želju koja je otkrila njezino veliko srce. "Voljela bih upoznati njegovu snahu i unuka", bile su riječi kojima je pokazala da njezina briga nije površna, svjesna da je ljudska potpora dragocjenija od svega. 

Njih dvoje, oboje mudri, čestiti i uvijek na strani dobrog, pokazali su da se najčvršći temelji grade na suosjećanju, ma koliko ono ponekad bilo teško. Rankova spremnost da podijeli brigu i Rajkina snaga da ponudi podršku, otvaraju poglavlje u kojem bi njihova veza mogla procvjetati, daleko od spletki i sukoba koji su im donedavno obilježavali svakodnevicu. Dok planiraju kako pomoći zajedničkom poznaniku, čini se da ne grade samo most prema njemu, već i prema zajedničkoj i sretnijoj budućnosti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

